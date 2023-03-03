Путин подписал указ об отстранении акционеров за срыв гособоронзаказа

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Права акционеров и полномочия органов управления предприятия, поставляющего продукцию по гособоронзаказу, при военном положении в случае срыва поставок могут быть остановлены, говорится в указе президента Владимира Путина. В указе говорится, что в таком случае управляющая предприятием организация определяется на основе предложений Минпромторга.

Сейчас военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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