Медведев пригрозил новыми уголовными мерами за срыв гособоронзаказа

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Власти «в случае необходимости» будут применять «новые меры уголовного наказания» за срыв гособоронзаказа. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев — он же является заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Видеозапись выступления Медведева при посещении АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге опубликована в его телеграм-канале.

В начале выступления Медведев сообщил, что подписал документ о создании рабочей группы по контролю за производством вооружений, военной техники и средств поражения. Он поставил задачу максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, не допуская срыва сроков, а такие случаи, по его словам, есть.

«Я хочу напомнить, что никто не отменял ответственности, и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства. И в случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК. Это новые нормы, они еще не применялись, но <...> в случае необходимости мы их будем применять», — сказал Медведев.

Он отметил, что главной темой совещания стало производство, ремонт и поставки танков.

«Наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72. Подчеркиваю, не иностранных танков, а Т-72. Для того, чтобы их поставлять на Украину. <...> И мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», — призвал Медведев.

Президент Владимир Путин 26 декабря назначил Медведева своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии. Ранее этой должности в составе комиссии не было. Военно-промышленная комиссия занимается организацией и координацией деятельности федеральных ведомств по вопросам государственной политики в сфере ВПК, разработкой концепций и планов, контролем за их исполнением. До 2014 года она существовала в структуре правительства, однако в сентябре 2014 года ее переподчинили напрямую президенту.

Вместе с Медведевым в новый состав комиссии Путин включил главу МЧС Александра Куренкова, в коллегию комиссии — председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, замминистра экономического развития Максима Колесникова, замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского и еще нескольких человек. Тем же указом из состава комиссии исключен бывший глава ФАС Игорь Артемьев.

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