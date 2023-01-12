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Путин призвал усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа

Владимир Путин призвал усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа

Прокуратура должна усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении ко дню работников ведомства.

«Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа», — подчеркнул Путин.

День работника прокуратуры отмечается в России 12 января.

В конце декабря РБК писал со ссылкой на пакет документов, что на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности внесли законопроект о предоставлении Генеральной прокуратуре прямого доступа к Единой информационной системе, содержащей данные о расчетах по гособоронзаказу.

Законопроект подготовила Федеральная антимонопольная служба. Ведомство предложило внести изменения в федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и приказ министра обороны от 2015 года, устанавливающий порядок доступа к этой системе.

Авторы документа отметили, что он нацелен на «повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе (ГОЗ), а также за законностью расходования бюджетных средств». Минобороны, ФСБ, «Росатом» и другие ответственные ведомства согласовали предлагаемые изменения.

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Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова из-за отсутствия заказов на воздушные суда на некоторых предприятиях, в том числе на военные. Путин потребовал не «валять дурака» и обеспечить контракты в течение месяца.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев (он же является заместителем председателя Военно-промышленной комиссии) за день до этого провел совещание по проблемам в танкостроении. Он напомнил о наказании по новым статьям УК за срыв гособоронзаказа. Речь идет о ст. 201.1 УК, предусматривающей наказание за повторное нарушение условий гособоронзаказа на срок от четырех до восьми лет лишения свободы.

Если преступление повлекло причинение государству ущерба в сумме, составляющей не менее 5% от цены такого госконтракта, но не менее 5 млн руб., или задание гособоронзаказа не было выполнено, нарушителю может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

При этом возможно освобождение от уголовного наказания, если нарушения добровольно устранены.

Теги
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