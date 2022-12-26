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Путин назначил Медведева на новую должность

Путин назначил Медведева на должность своего первого заместителя в комиссии по ВПК
Медведев стал первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии — он вправе вести заседания комиссии в отсутствие Путина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Владимир Путин назначил зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее этой должности в составе комиссии не было. Как следует из указа, первый заместитель наделен правом вместо председателя самостоятельно проводить заседания органа.

Военно-промышленная комиссия занимается организацией и координацией деятельности федеральных ведомств по вопросам государственной политики в сфере ВПК, разработкой концепций и планов, контролем за их исполнением. До 2014 года она существовала в структуре правительства, однако в сентябре 2014 года ее переподчинили напрямую президенту.

Вместе с Медведевым в новый состав комиссии Путин включил главу МЧС Александра Куренкова, в коллегию комиссии — председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, замминистра экономического развития Максима Колесникова, замглавы Минпромторга Кирилла Лысогорского и еще нескольких человек.

Материал дополняется.

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Дмитрий Медведев Владимир Путин ВПК

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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