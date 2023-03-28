Путин заявил, что «вся страна переживает» из-за гибели военных в Макеевке

Владимир Путин и Дмитрий Азаров (Фото: kremlin.ru)

«Вся страна переживает» в связи с гибелью мобилизованных из Самарской области 1 января в Макеевке (ДНР), заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором области Дмитрием Азаровым.

Глава региона сказал президенту, что это «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона». Он доложил, что лично созванивался с Минобороны по этой ситуации в начале января.

О гибели военнослужащих 2 января сообщило Министерство обороны: ВСУ нанесли удары из HIMARS по месту временной дислокации военных, российские средства ПВО перехватили два снаряда, четыре попали в цель. Погибли 89 военнослужащих, заявило позже министерство.

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