Пушилин заявил о героизме российских военных в Макеевке

Последствия обстрела в городе Макеевка, 2 января 2023 г. (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Российские военные в Макеевке при обстреле их воинской части проявили настоящие героизм и мужество, заявил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Большинство из них, едва выбравшись из поврежденного американскими хаймерсами здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей», — написал Пушилин. Он отметил, что некоторые военные погибли, когда возвращались спасать сослуживцев, а офицеры «проявили себя более чем достойно» и рисковали собой, чтобы вытащить солдат.

Удар по месту размещения российских военных был нанесен в новогоднюю ночь. «Два реактивных снаряда [HIMARS] были перехвачены дежурными средствами по ПВО. Четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие», — рассказали в Минобороны. Погибли 89 человек, в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, погибли в том числе мобилизованные из его региона.

Основной причиной произошедшего Минобороны назвало «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника»: это позволило ВСУ определить местонахождение российских военных для удара. Обстоятельства случившегося будет расследовать специальная комиссия.