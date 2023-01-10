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Самарский военком объяснил запрет публикации списка раненых в Макеевке

Военком: Список раненых в Макеевке не опубликуют из-за угрозы «иностранной разведки»
Списков с именами раненых в Макеевке не будет, поскольку они представляют интерес для иностранных разведок, заявил военком
Разбор разрушенного здания ПТУ в Макеевке
Разбор разрушенного здания ПТУ в Макеевке (Фото: Иван Ноябрев / ТАСС)

Список мобилизованных, получивших ранения во время обстрела в Макеевке, опубликован не будет из-за риска разглашения персональных данных и угрозы со стороны «иностранных разведок». Об этом заявил изданию «Сова» военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин, его видеоответ опубликовало правительство региона.

По его словам, вся имеющаяся информация доводится сотрудниками военкоматов персонально до членов семей военнослужащих. «Списки нельзя публиковать: во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», — рассказал он.

Петицию с просьбой опубликовать поименный список мобилизованных, погибших в Макеевке, обращенную к министру обороны Сергею Шойгу и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, опубликовали на сайте Change.org 4 января, под ней поставили подписи уже около 50 тыс. человек.

Как сообщало российское Минобороны, украинские военные нанесли удар по пункту временной дислокации в Макеевке 1 января в 00:01 мск. Из-за взрыва боевых частей снарядов РСЗО HIMARS перекрытия здания, где располагались военные, обрушились. К 4 января количество погибших достигло 89 человек.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что при ракетном ударе в районе Макеевки погибли и были ранены мобилизованные из возглавляемого им региона. По его словам, до 70 раненых будут возвращены на лечение в Самару, а те, кому нужна специализированная помощь, будут отправлены в госпитали в Москву и Санкт-Петербург. Он не уточнил, сколько всего жителей области погибли или получили ранения, и призвал обращаться за информацией в военкоматы по месту призыва. «Сейчас очень важны проверенные официальные данные. По мере поступления сведений по каждому военнослужащему будем доводить информацию до родных и близких», — говорил Азаров.

В Самаре и других городах области прошли траурные митинги в память о погибших военных. 9 января в городе состоялись похороны погибшего в Макеевке подполковника Алексея Бачурина.

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Самара Макеевка Военная операция на Украине Самарская область Минобороны
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