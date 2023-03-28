«Страна.UA» сообщила о массовом отключении связи Starlink на Украине

Украина оказалась втянута в мошенническую схему с использованием Starlink: посредники покупают терминалы по акции, перепродают их украинцам по полной цене и затем отказываются от них, после чего оператор прекращает обслуживание

Фото: Нина Ляшонок / Global Look Press

На Украине многие терминалы спутниковой связи Starlink перестали работать с сообщениями об отсутствии активных аккаунтов. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на основателя группы «Народный Starlink» Владимира Степанца. Эта группа занимается закупкой и ремонтом терминалов для нужд ВСУ, а также оказывает техническую поддержку пользователей устройств.

«При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий», — рассказал он. Таким образом, пользователь не может пополнить счет на них.

По данным издания, Украина оказалась внутри «международной мошеннической схемы с использованием Starlink». Так, посредники покупают оборудование компании по акции, перепродают его на Украину по полной цене, а затем отказываются от него, в результате чего оператор прекращает обслуживание терминалов.

Несмотря на то, что в стране можно купить терминалы Starlink через официальный сайт Space X, многие заказывают оборудование из-за границы, чтобы сэкономить до 30% от стоимости.

«Starlink может быть ворованным, купленным по акции за €1 (без фактической оплаты впоследствии), или числиться в списках на возврат», — рассказал изданию инженер Олег Кутков.

В середине февраля компания SpaceX сообщила, что приняла меры, чтобы помешать ВСУ использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками, так как сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

В компании подчеркнули, что использование спутниковых систем в боевых целях не входило в соглашение с правительством Украины. «Мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — заявил основатель компании Илон Маск в Twitter.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское правительство

обсуждало с Маском использование Украиной спутников Starlink. «Я не могу рассказать о разговоре, кроме того факта, что разговор состоялся», — сказал он.

SpaceX поставила Украине терминалы Starlink после начала спецоперации России. Для связи терминалы используют сеть из почти 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите.

В середине января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что у Украины есть 30 тыс. терминалов Starlink, которые позволяют ВСУ управлять беспилотниками, получать разведданные и поддерживать связь. Также их используют для энергетического сектора, медицины, работы госорганов, пожарных частей и спасателей.

Минобороны Украины сообщало о планах создать «первые в мире ударные роты БПЛА», оснащенные беспилотниками и терминалами Starlink.