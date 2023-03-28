«Страна.UA» сообщила о массовом отключении связи Starlink на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Польша и Румыния попросили у ЕС защиты от дешевого зерна с Украины Экономика, 15:50
Каким получился премиум-проект Dream Towers на Нагатинском полуострове Стиль, 15:47
Пять дней спустя. Что будет с курсом токена Arbitrum после эирдропа Крипто, 15:46
США ввели санкции против двоюродных братьев Асада Политика, 15:44
«Страна.UA» сообщила о массовом отключении связи Starlink на Украине Политика, 15:44
Тренер сборной по биатлону заявил о планах переучить нескольких лыжниц Спорт, 15:43
Шойгу поручил нарастить производство на оборонных предприятиях Политика, 15:42
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Великолепная шестерка: как развивается ESG в крупнейших экономиках Азии Тренды, 15:28
Мэппинг, уборка, видеосвязь: что умеет премиальный робот-пылесос BORK РБК Стиль, 15:26
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 15:26
Новые тренды рынка труда: итоги международной выставки HR-отрасли Новая Экономика, 15:25
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках Pro, 15:21
Binance добавит шесть торговых пар со стейблкоином TrueUSD Крипто, 15:15
Alibaba решила разделить бизнес на шесть компаний Бизнес, 15:15
Военная операция на Украине ,  
0 

«Страна.UA» сообщила о массовом отключении связи Starlink на Украине

«Страна.UA»: на Украине пользователи начали сталкиваться с отключением Starlink
Украина оказалась втянута в мошенническую схему с использованием Starlink: посредники покупают терминалы по акции, перепродают их украинцам по полной цене и затем отказываются от них, после чего оператор прекращает обслуживание
Фото: Нина Ляшонок / Global Look Press
Фото: Нина Ляшонок / Global Look Press

На Украине многие терминалы спутниковой связи Starlink перестали работать с сообщениями об отсутствии активных аккаунтов. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на основателя группы «Народный Starlink» Владимира Степанца. Эта группа занимается закупкой и ремонтом терминалов для нужд ВСУ, а также оказывает техническую поддержку пользователей устройств.

«При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий», — рассказал он. Таким образом, пользователь не может пополнить счет на них.

По данным издания, Украина оказалась внутри «международной мошеннической схемы с использованием Starlink». Так, посредники покупают оборудование компании по акции, перепродают его на Украину по полной цене, а затем отказываются от него, в результате чего оператор прекращает обслуживание терминалов.

Несмотря на то, что в стране можно купить терминалы Starlink через официальный сайт Space X, многие заказывают оборудование из-за границы, чтобы сэкономить до 30% от стоимости.

«Starlink может быть ворованным, купленным по акции за €1 (без фактической оплаты впоследствии), или числиться в списках на возврат», — рассказал изданию инженер Олег Кутков.

В середине февраля компания SpaceX сообщила, что приняла меры, чтобы помешать ВСУ использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками, так как сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

Читайте на РБК Pro
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
«Убитый» кишечник и резистентность: важные вопросы об антибиотиках
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Змеи на груди: как сотрудники воруют деньги у своих компаний

В компании подчеркнули, что использование спутниковых систем в боевых целях не входило в соглашение с правительством Украины. «Мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — заявил основатель компании Илон Маск в Twitter.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское правительство
обсуждало с Маском использование Украиной спутников Starlink. «Я не могу рассказать о разговоре, кроме того факта, что разговор состоялся», — сказал он.

SpaceX поставила Украине терминалы Starlink после начала спецоперации России. Для связи терминалы используют сеть из почти 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите.

В середине января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что у Украины есть 30 тыс. терминалов Starlink, которые позволяют ВСУ управлять беспилотниками, получать разведданные и поддерживать связь. Также их используют для энергетического сектора, медицины, работы госорганов, пожарных частей и спасателей.

Минобороны Украины сообщало о планах создать «первые в мире ударные роты БПЛА», оснащенные беспилотниками и терминалами Starlink.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Украина Starlink спутниковая связь
Материалы по теме
Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за Starlink
Политика
Блинкен рассказал о переговорах с Илоном Маском о Starlink для Украины
Политика
Рогозин заявил о «затрофеенных» на Украине терминалах Starlink
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter