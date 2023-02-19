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Блинкен рассказал о переговорах с Илоном Маском о Starlink для Украины

Блинкен: США вели переговоры с Илоном Маском об использовании Starlink в Украине

Правительство США обсуждало с предпринимателем Илоном Маском использование Украиной спутников Starlink. Об этом в интервью NBC рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

Ранее компания SpaceX приняла меры, чтобы помешать украинским военным использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками, поскольку сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия». В компании объяснили, что использование спутниковых систем в качестве оружия не входило в соглашение с правительством Украиной.

Позже сам Маск объяснил, что не хочет допустить эскалации конфликта из-за своего изобретения. По его словам, сеть Starlink используется на линии фронта, где отсутствуют другие возможности подключения к интернету.

Журналист NBC спросил Блинкена, просили ли американские компании Маска пересмотреть свое решение. «Я не могу рассказать о разговоре кроме того факта, что разговор состоялся», — ответил Блинкен.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федерова, Киев располагает 30 тыс. терминалами Starlink. 

Теги
Илон Маск Энтони Блинкен США Украина Starlink Военная операция на Украине
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