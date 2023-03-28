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Эксперты усомнились в способности Китая остановить конфликт на Украине

SCMP: эксперты считают, что Китаю не удастся добиться урегулирования конфликта на Украине
Китай может стать гарантом будущего мирного соглашения, однако Пекин вряд ли сможет найти компромисс между Россией и Украиной, говорится в публикации South China Morning Post
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Опрошенные изданием South China Morning Post эксперты считают, что Китаю не удастся добиться успеха в урегулировании конфликта на Украине.

Эксперт Центра Стимсона в Вашингтоне Юн Сун считает, что успех Пекина в налаживании отношений между Ираном и Саудовской Аравией является скорее исключением из правил, нежели свидетельством готовности Китая разрешать противоречия по всей планете. По его словам, в ситуации с Ближним Востоком китайские дипломаты «оказались в нужное время в нужном месте», поскольку Тегеран и Эр-Рияд уже некоторое время стремились улучшить двусторонние отношения. А вот добиться каких-то результатов в урегулировании арабо-израильского конфликта, противостояния в Афганистане, денуклеаризации Корейского полуострова китайцам не удалось.

В начале марта по итогам переговоров в Пекине при посредничестве Китая Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения, которые были разорваны в 2016 году.

Филипп Ле Корр из Института изучения общественно-политической жизни Азии считает, что стать посредником в урегулировании конфликта на Украине Китаю помешает тот факт, что власти страны ни разу не выступили с осуждением действий России. По его мнению, Пекин мог бы параллельно вести переговоры с Москвой и Киевом. Однако Китай готов пойти на сохранение Россией занятых территорий на востоке Украины и в Крыму, с чем не согласятся украинские власти.

Жан-Пьер Кабестан из Баптистского университета в Гонконге полагает, что многое будет зависеть от того, насколько удастся найти общий язык с Китаем европейцам и американцам в вопросе будущего Украины. По его мнению, конфликт будет быстрее разрешен, если США и Россия договорятся о плане, который примут и Украина, и Европа.

Ванг Ивей из Китайского народного университета в Пекине считает, что роль Китая будет, скорее, заключаться в том, что вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН он сможет стать гарантом будущего мирного соглашения или перемирия.

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В конце февраля власти Китая обнародовали свою версию мирного плана по Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди них — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой, прекращение боевых действий, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что план нереализуем, так как в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины. В Кремле инициативу Пекина приветствовали, но не увидели в Киеве «обстановки для обсуждения нюансов». В США план раскритиковали, указав, что китайский план выгоден России, а не Украине.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Китай мирный план Украина
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