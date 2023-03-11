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Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипотношения

Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипотношения и открыть посольства

Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения и в течение двух месяцев вновь открыть посольства, сообщает агентство Tasnim.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани и его саудовский коллега Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан пришли к соглашению после нескольких дней трехсторонних переговоров в Пекине. Договоренности о нормализации отношений достигли при посредничестве председателя КНР Си Цзиньпина, а также властей Омана и Ирака.

Саудовская Аравия и Иран разорвали дипотношения в 2016 году. Этому предшествовала казнь в Саудовской Аравии 47 осужденных за причастность к терроризму, среди которых был представитель шиитского меньшинства страны шейх Нимр аль-Нимр. Казнь проповедника вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране.

Верховный лидер страны, великий аятолла Али Хаменеи, заявил, что правителей Саудовской Аравии настигнет кара. Затем министерства иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии направили друг другу официальный протест. Также после казни проповедника иранские протестующие напали на саудовскую дипмиссию.

Теги
Иран Саудовская Аравия дипотношения посольства дипломатические отношения
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