МИД Китая после решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии призвал к дипломатии

В МИД Китая оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Мао Нин (Фото: Mark R. Cristino / EPA / ТАСС)

Китай выступает против ядерной войны и считает, что украинский конфликт должен решиться дипломатическим путем. Так официальный представитель китайского МИДа Мао Нин ответила на просьбу прокомментировать решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передает Sina.

Мао Нин напомнила, что в январе прошлого года лидеры пяти ядерных держав опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть.

«В нынешней ситуации все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях по мирному урегулированию кризиса в Украине и совместно содействовать деэскалации ситуации», — добавила дипломат.

25 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, оружие Белоруссии Россия не передаст, но разместит свое на территории республики.