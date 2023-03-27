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В МИД Китая оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

МИД Китая после решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии призвал к дипломатии
Мао Нин
Мао Нин (Фото: Mark R. Cristino / EPA / ТАСС)

Китай выступает против ядерной войны и считает, что украинский конфликт должен решиться дипломатическим путем. Так официальный представитель китайского МИДа Мао Нин ответила на просьбу прокомментировать решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, передает Sina.

Мао Нин напомнила, что в январе прошлого года лидеры пяти ядерных держав опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть.

«В нынешней ситуации все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях по мирному урегулированию кризиса в Украине и совместно содействовать деэскалации ситуации», — добавила дипломат.

25 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, оружие Белоруссии Россия не передаст, но разместит свое на территории республики.

Теги
ядерное оружие Украина Китай Белоруссия
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