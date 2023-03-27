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В России разработали наземный дрон «Ежик»

В России разработали наземный дрон «Ежик» для уничтожения бронетехники
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Специалисты конструкторского бюро «Спектр-Инжиниринг» создали наземный дрон «Ежик» — роботизированную платформу, которая предназначена для уничтожения бронированной техники. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор бюро Андрей Братеньков.

Дрон, по его словам, способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг и работать на расстоянии до 5 км. Специалисты рассматривают возможность увеличить нагрузку до 10 кг.

«Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали. Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат. Планируем предлагать его как платформу для уничтожения бронетанковой техники», — сказал собеседник агентства.

Дрон предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника в окопах в случае ухудшения ситуации на поле боя, рассказал Братеньков. Солдаты смогут запустить устройство из окопа и направить его вместе с миной к противнику. Дрон также можно направить под брюхо бронированной технике. Это место считается наиболее уязвимым у наземных бронемашин, пояснил специалист.

«Ежик» передвигается на колесах. Такая форма дешевле гусеничной и повышает проходимость дрона, его живучесть.

Конструкторское бюро «Спектр-Инжиниринг» зарегистрировано в 2019 году в Бердске Новосибирской области. Его основной вид деятельности — инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций.

Теги
дрон боевые роботы бронетехника
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