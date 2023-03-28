Северная Корея вновь испытала ядерный подводный беспилотник
Северная Корея 25–27 марта провела испытания «ядерного беспилотного катера подводного нападения «Хэир», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
За 41 час 27 минут беспилотник проплыл по пилообразной и овальной траекториям протяженностью 600 км в Японском море и достиг намеченной цели днем 27 марта. В море перед уездом Хвадэ провинции Северный Хамгён его испытательная боеголовка взорвалась.
В результате испытания военные оценили «все тактико-технические характеристики <...> системы», были также «подтверждены ее надежность и безопасность».
Ранее Северная Корея испытала «Хэир» в рамках учений 21–23 марта. «Миссия оружия — секретно подплыть под водой к оперативной акватории, произвести сверхмощное радиоактивное цунами подводным взрывом, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и ведущий оперативный порт противника», — говорилось в сообщении государственного радио «Голос Кореи».
21 марта, когда начались учения, катер находился у берега в районе уезда Ривон провинции Южный Хамгён. В течение примерно 60 часов он плыл на глубине 80–150 м и во второй половине дня 23 марта прибыл в назначенную точку в акватории Хонвонского залива, имитировавшую порт условного противника. Там произошел взрыв опытной боеголовки.