Польша отозвала регистрацию участвующих в «Северном потоке-2» судов

Польша аннулировала документы двух судов, ходивших под ее флагом. Власти полагают, что они участвовали в проекте «Северный поток-2», против которого введены санкции, и таким образом могли угрожать экономической безопасности страны

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Польша отозвала регистрацию двух судов, которые ходят под ее флагом и, по информации властей, участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил замминистра инфраструктуры страны Гжегож Витковский, сообщило польское издание BiznesAlert.

Речь идет о судах Krebs Geo и Krebs Jet. Они принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированы в Морской палате Гданьска, сообщил Витковский. По его словам, документы этих судов теперь недействительны, и суда будут рассматриваться как объекты, нарушающие введенные против проекта санкции.

«Нас не интересует, что они перевозят, чем занимаются, до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. И эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту Nord Stream 2. С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки», — сказал замминистра.

Он добавил, что ни одно из судов, которое ходит под польским флагом, «не вправе нарушать экономические интересы» страны.