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Польша отозвала регистрацию участвующих в «Северном потоке-2» судов

Польша аннулировала документы двух судов, ходивших под ее флагом. Власти полагают, что они участвовали в проекте «Северный поток-2», против которого введены санкции, и таким образом могли угрожать экономической безопасности страны
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Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Польша отозвала регистрацию двух судов, которые ходят под ее флагом и, по информации властей, участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил замминистра инфраструктуры страны Гжегож Витковский, сообщило польское издание BiznesAlert.

Речь идет о судах Krebs Geo и Krebs Jet. Они принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированы в Морской палате Гданьска, сообщил Витковский. По его словам, документы этих судов теперь недействительны, и суда будут рассматриваться как объекты, нарушающие введенные против проекта санкции.

«Нас не интересует, что они перевозят, чем занимаются, до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. И эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту Nord Stream 2. С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки», — сказал замминистра.

Он добавил, что ни одно из судов, которое ходит под польским флагом, «не вправе нарушать экономические интересы» страны.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

В ноябре 2019 года бывший тогда вице-премьером Дмитрий Козак говорил, что «Северный поток-2» планировалось запустить в середине 2020 года. Однако этому помешали санкции США, которые выступили против строительства газопровода, назвав его угрозой энергетической безопасности Европы. В конце 2020 года Вашингтон ввел санкции против судов, непосредственно участвующих в строительстве, и швейцарский трубоукладчик All Seas отозвал свои суда из проекта.

В начале 2021 года США расширили санкции против «Северного потока-2». Под ограничения попали также компании, предоставляющие проекту услуги сертификации, модернизации, модификации или дооборудования участвующих в строительстве судов. Российские и европейские власти со своей стороны обвиняли Вашингтон в попытке навязать Евросоюзу свой более дорогой сжиженный газ.

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По состоянию на конец марта работы по строительству газопровода выполнены на 90–92%, сообщил накануне председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. «Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно», — добавил он.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Северный поток-2 Польша
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