США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства

По мнению спецпредставителя США по Венесуэле, Россия пытается обеспечить возврат выданных этой стране кредитов, но вряд ли добьется желаемого

Эллиот Абрамс (в центре) (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране. Об этом он в четверг заявил на брифинге, со стенограммой которого ознакомился РБК.

«Вы никогда не заберете деньги у Мадуро, поскольку его режим и экономическая политика уничтожают экономику Венесуэлы», — сказал он, отметив, что привел этот аргумент во время переговоров с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

Вернуть инвестиции можно только в условиях процветания, добавил Абрамс. Он отметил, что Россия, которая отправляет в Венесуэлу военные самолеты и персонал, абсолютно ничего не делает для народа этой страны.

США считают легитимным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, председателя местного парламента, в январе провозгласившего себя временным главой государствова вместо Мадуро. Гуаидо ранее обращался к России и Китаю и говорил, что Мадуро «не должен быть выгоден для этих стран», поскольку не защищает инвестиции.