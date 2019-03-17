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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Эксперты узнали о желании 89% венесуэльцев скорого ухода Мадуро от власти
Согласно опросу венесуэльской компании Meganálisis, большинство жителей республики хотели бы, чтобы Мадуро в ближайшее время оставил пост президента. Такую точку зрения выразили 88,9% опрошенных, рассказали социологи
Николас Мадуро (в середине) (Фото: Дворец Мирафлорес / Reuters)

Результаты последнего опроса венесуэльской компании Meganálisis продемонстрировали: 88,9% жителей Венесуэлы хотели бы, чтобы президент Николас Мадуро в ближайшее время покинул пост главы государства. Соответствующие итоги исследования размещены на сервисе для хранения документов Scribd. На них, в том числе, ссылается местная газета El Nacional.

В опросе, как пояснили социологи, приняли участие 1,1 тыс. человек по всей стране, он проводился в период с 11 по 14 марта в 16 крупнейших регионах боливарианской республики и, в частности, в 32 городах. Статистическая погрешность составила 3,3%, уточнили специалисты.

По их данным, на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Мадуро и его правительство чавистов сейчас ушли от власти?» — положительно ответили 88,9% респондентов. «Нет» сказали 8,8% опрошенных, еще 2,2% не смогли ответить на этот вопрос.

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При этом идею, согласно которой нацассамблея (ее возглавляет объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо) должна разрешить иностранные миссии на территории боливарианской республики, поддержали 87,5% венесуэльцев, свидетельствуют итоги исследования. Противоположную точку зрения, согласно им, выразили 9% опрошенных, еще 3,4% респондентов ответили: «Не знаю».

Также эксперты Meganálisis выяснили, что опрошенные готовы уделить очень мало времени венесуэльскому парламенту и Гуаидо для достижения политических изменений в стране. При этом главу нацассамблеи большинство респондентов, по данным экспертов, признают в качестве доверенного лица и нацпредставителя.

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Венесуэльская организация Meganálisis была основана журналистом и статистиком Рубеном Кирино Мадридом. На своем сайте компания указывает, что поддержку она оказывает и «всегда будет оказывать только венесуэльскому народу». Именно Meganálisis ее представители считают исследовательской организацией, которая пользуется наибольшим доверием среди жителей Венесуэлы и которая наиболее точна в своих прогнозах по стране.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро
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