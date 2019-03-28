Группа националистов забросала дом Медведчука под Киевом петардами

В акции приняли участие члены запрещенной в России партии «Национальный корпус»

Украинские националисты из запрещенной в России партии «Национальный корпус» устроили акцию протеста у дома главы политсовета укрианской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Трансляцию оттуда вел украинский телеканал «Наш». На кадрах указывается, что мероприятие состоялось у частного дома Медведчука в Киевской области.

На записи, которая была снята у ворот здания, слышны звуки от взрывов петард. Ими собравшиеся с криками: «Выходите», — закидали дом украинского политика. Также участники акции скандировали националистические лозунги и разрисовали забор и ворота возле здания.

Видео, согласно данным телеканала, было снято около 21:20 по местному времени. Сколько всего человек приняло участие в акции, не уточняется.

На записи заметно, что на месте также присутствовали люди в жилетах с надписями «полиция диалога». Этот отдел ведомства появился на Украине в октябре 2017 года, его основной целью власти называли необходимость наладить взаимодействие с организаторами массовых мероприятий.

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