ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,86 66,83 EUR Нал. 79,75 77,80 USD Бирж. 67,55 -0,69 EUR Бирж. 78,37 -1,26 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7034,60 +100,60 IMOEX 2345,85 +0,64% RTSI 1092,29 +1,56% Brent 77,50 +0,08% DJIA 25959,19 -0,11% Nasdaq 8109,54 +0,26%
Медведчук рассказал о разговорах с Путиным об Украине
Лента новостей
США прекратили выделять ООН средства для оказания помощи Палестине 00:42, Политика Медведчук рассказал о разговорах с Путиным об Украине 00:23, Политика В ДНР сообщили дату и место прощания с Захарченко 31 авг, 23:58, Политика В Росреестре назвали причину сбоя работы своих информационных систем 31 авг, 23:35, Политика В ДНР заявили о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко 31 авг, 23:27, Политика В ДНР сообщили об 11-ти пострадавших и погибших при взрыве в Донецке 31 авг, 23:18, Политика В МИД Украины прокомментировали обвинение России в убийстве Захарченко 31 авг, 22:57, Политика Марадона обратился к Лукашенко словами «спасибо, что дали мне работу» 31 авг, 22:53, Общество Киев ответил на данные о перемещении своих войск после смерти Захарченко 31 авг, 22:47, Политика В Госдуме сообщили о переносе начала церемонии прощания с Кобзоном 31 авг, 22:43, Общество МИД призвал Киев отказаться от «террористических методов» решения проблем 31 авг, 22:20, Политика В ДНР по тревоге подняли войска 31 авг, 22:04, Политика В ДНР рассказали об убившем Захарченко взрывном устройстве 31 авг, 21:53, Политика Убийство главы ДНР: версии и последствия для конфликта в Донбассе 31 авг, 21:52, Политика Глава Южной Осетии назвал гибель Захарченко «государственным терроризмом» 31 авг, 21:50, Политика «Дива до конца»: как проходило прощание с Аретой Франклин 31 авг, 21:43, Фотогалерея  Познер и Ахеджакова призвали прекратить «дело «Нового величия» 31 авг, 21:41, Общество При посадке в Сургуте у пассажирского самолета отключился двигатель 31 авг, 21:25, Общество Акимов поручил Орешкину взять ситуацию с Росреестром под личный контроль 31 авг, 21:14, Общество В Киеве рассказали о возможности уничтожить флот России за пять минут 31 авг, 21:09, Политика Появилось видео с места убийства Захарченко 31 авг, 21:08, Общество РПЦ прокомментировала итоги встречи патриархов в Стамбуле 31 авг, 21:05, Политика СК после гибели главы ДНР завел дело о международном терроризме 31 авг, 20:54, Политика Владелец «Спартака» объяснил продажу Промеса вылетом из Лиги чемпионов 31 авг, 20:53, Спорт В ДНР назвали имя нового главы республики 31 авг, 20:40, Политика Путин назвал подлым убийство главы ДНР Захарченко 31 авг, 20:38, Политика Советник Захарченко назвал возможных организаторов его убийства 31 авг, 20:26, Политика Захарченко планировал поехать на похороны Иосифа Кобзона 31 авг, 20:21, Общество
Медведчук рассказал о разговорах с Путиным об Украине
Украинский кризис, 00:23
0
Медведчук рассказал о разговорах с Путиным об Украине
Их взгляды, по словам украинского политика, в целом схожи, однако в одном вопросе они разошлись. Путин, по словам Медведчука, считает, что русские и украинцы — одна нация. Лидер украинского общественного движения с ним не согласен
Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук рассказал о том, что он часто обсуждал Украину с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью британской газете The Independent. Российского лидера Медведчук, как уточняет издание, называет крестным отцом своей дочери.

Их дружба с Путиным, как поясняет The Independent, началась в 2003 году. Друг другу их представил занимавший на тот момент должность руководителя администрации президента России Александр Волошин. Медведчук тогда работал главой администрации украинского лидера. С Путиным они, по словам Медведчука, быстро поняли, что у них схожие взгляды: «Как еще мы могли бы продолжать наши отношения?» — заметил собеседник газеты. Разошлись политики, как пишет The Independent, только в одном, ключевом вопросе.

«Путин считает, что мы [русские и украинцы] одна нация, но я думаю, что мы не одна нация, а две славянские нации, истории и религия которых переплетены. Я говорю ему это все время. Не думаю, что мы одна нация», — рассказал Медведчук. Об Украине с Путиным он, по его словам, говорил «чаще, чем раз в год».

Российский журналист Михаил Зыгарь в своей книге «Вся кремлевская рать», как напоминает The Independent, писал, что, по его данным, Путин верил: без Медведчука решить какой-либо вопрос, связанный с Украиной, невозможно.​ Сам украинский политик, реагируя на эти данные, заявил, что для него было бы «грехом» не использовать во время кризиса на Украине его тесные связи с российским президентом.

«Я хочу, чтобы люди были дома со своими семьями», — сообщил он британскому изданию, говоря о своей роли в обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Медведчук в прошлом году выступал в качестве посредника в этом процессе, а до этого ​как спецпредставитель украинских властей встретился с Путиным​ и предложил ему свое посредничество в переговорах по обмену пленными. «Когда люди говорят, что я помог освободить 481 человека, и это только с украинской стороны, в целом, их число достигает 800-900 человек. Я знаю, что я единственный, кто может это сделать. Другие пытались и потерпели неудачу», — заметил Медведчук.

В настоящее же время лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» ведет с российской стороной переговоры об освобождении из тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова (он был задержан в Крыму в 2014 году, в России его приговорили к 20 годам заключения по обвинению в создании террористического сообщества; в мае режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских заключенных в России). Смерти Сенцова в российской тюрьме из-за голодовки, как уверен Медведчук, не допустят. «Вы действительно думаете, что Россия допустит что-то ужасное? Существует такая вещь, как принудительное кормление. Это допускается по правилам содержания под стражей», — добавил собеседник газеты.

Виктор Медведчук при президенте Украины Леониде Кучме в период с 1998-го по 2000 год занимал должность зампредседателя украинской Верховной рады. Впоследствии в течение года он работал первым замглавы Рады. В июне 2002 года Медведчук был назначен на должность руководителя администрации президента Украины. Этот пост он занимал до 2005 года.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Виктор Медведчук , Владимир Путин , Украина
Главное
В ДНР заявили о задержании подозреваемых в убийстве Захарченко Политика
Материалы по теме
Россия призвала США не вступаться за «подопечных» в Азовском море Политика
Госдеп призвал Россию не преследовать украинские суда в Азовском море Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter