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В Киеве группа националистов атаковала офис Медведчука
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В Киеве группа националистов атаковала офис Медведчука
Украинский кризис, 21:59
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В Киеве группа националистов атаковала офис Медведчука
Радикалы забросали камнями офис движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, который отвечает за обмен пленными со стороны Украины
Фасад здания офиса организации «Украинский выбор — право народа» в Киеве (Фото: Отдел коммуникации полиции Киева)

Активисты праворадикальных украинских организаций — запрещенных в России С14 и «Традиция и порядок» — устроили погром в здании на пересечении улиц Ивана Франко и Василия Липковского.​ Там расположен офис официального представителя Украины по вопросам обмена пленными Виктора Медведчука и его организации «Украинский выбор — право народа». Об этом сообщают порталы «Инфорезист», LB.ua и УНИАН.

Здание, по информации находящихся на месте событий корреспондентов порталов, забрасывали камнями. Активисты, как указывает УНИАН, выбили защищавшие окно роллеты и бросили внутрь помещения файеры.​ Националисты, по информации «Инфорезист», таким образом пытались потребовать освобождения украинских политзаключенных.

В «Украинском выборе» ТАСС подтвердили нападение радикалов на их офис. По данным организации, в акции участвовали около 100–120 человек. «Это нападение с попыткой поджога», — сообщили в пресс-службе «Украинского выбора», отметив, что офис связан с партией «За жизнь» депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. В момент нападения в офисе находились люди, несколько человек пострадали, добавили в организации Медведчука.

На место происшествия, как отмечает УНИАН, прибыли сотрудники правоохранительных органов. Однако нарушителей порядка там, по информации пресс-службы полиции Киева, они не обнаружили. «На момент прибытия правоохранителей нарушители скрылись», — цитирует портал сообщение ведомства. На месте происшествия полицейские, как указали в пресс-службе, обнаружили на фасаде здания офиса организации Медведчука надписи, а также поврежденные окна и роллеты.

В настоящий момент следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия. Также сотрудники правоохранительных органов изучают записи в интернете, на которых зафиксированы произошедшие перед зданием события.

В движении «Украинский выбор — право народа», как отмечает ТАСС, причиной случившегося назвали желание мести за «идеи Медведчука о мире в стране и нормализации отношений с Россией». Медведчук, который ранее занимал должность главы администрации президента Украины, помимо прочего, известен также своей дружбой с российским лидером Владимиром Путиным.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Маляренко.
Теги: Украина , Виктор Медведчук , нападение
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