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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Политика ,  
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Луценко пообещал открыть дело после визита Бойко и Медведчука в Россию

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал открыть производство из-за незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку», — сказал Луценко, добавив, что «соответствующая реакция не заставит себя ждать».

Так он ответил на призыв премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который поручил проверить законность визита в Россию кандидата в президенты Украины, народного депутата Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Я просил бы выяснить, [это] поручение правительства — Госавиаслужба, Укравиарух, пограничники, все — проверить, кто действовал, в каких пределах и где были допущены нарушения закона Украины», — заявил Гройсман, напомнив, что закон запрещает прямое авиасообщение между Россией и Украиной. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, политики летали в Москву прямым авиарейсом из аэропорта Киев (Жуляны) и возвращались через этот же аэропорт (цитаты по UNN).

Мнение
Георгий Чижов Не только выборы: зачем Бойко и Медведчук ездили в Москву

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился Медведчуком и Бойко 22 марта. Встреча состоялась в подмосковной резиденции главы российского правительства в Горках. На встрече также присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В ходе переговоров стороны обсуждали вопросы сотрудничества между Киевом и Москвой, в том числе газовый вопрос.

Теги: Украина, уголовное дело, выборы президента, Виктор Медведчук, Юрий Бойко
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