Луценко пообещал открыть дело после визита Бойко и Медведчука в Россию

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал открыть производство из-за незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку», — сказал Луценко, добавив, что «соответствующая реакция не заставит себя ждать».

Так он ответил на призыв премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который поручил проверить законность визита в Россию кандидата в президенты Украины, народного депутата Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Я просил бы выяснить, [это] поручение правительства — Госавиаслужба, Укравиарух, пограничники, все — проверить, кто действовал, в каких пределах и где были допущены нарушения закона Украины», — заявил Гройсман, напомнив, что закон запрещает прямое авиасообщение между Россией и Украиной. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, политики летали в Москву прямым авиарейсом из аэропорта Киев (Жуляны) и возвращались через этот же аэропорт (цитаты по UNN).