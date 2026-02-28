Emirates объявила о приостановке рейсов из Дубая

Рейсы Emirates из Дубая и в город приостановлены. Крупнейшая катарская авиакомпания Qatar Airways также приостановила рейсы в столицу страны и из нее из-за закрытия воздушного пространства

Дубай, ОАЭ (Фото: Vaidotas Grybauskas / Shutterstock)

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Авиакомпания Emirates объявила о приостановке рейсов в аэропорт Дубая и из него, сообщил авиаперевозчик в X.

Это связано с закрытием рядом стран региона воздушного пространства. Авиакомпания принесла извинения пассажиром за сбой и призвала проверять актуальность информации на сайте авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways объявила, что приостановила рейсы в столицу Доху и из нее, а также предупредила пассажиров о задержках после возобновления. »

«Qatar Airways подтверждает временную приостановку своих рейсов в Доху и из Дохи в связи с закрытием воздушного пространства Катара. Авиакомпания тесно сотрудничает с государственными органами и соответствующими ведомствами для оказания поддержки пострадавшим пассажирам и возобновит полеты после открытия воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о приостановке рейсов в Дубай и обратно в субботу и воскресенье, а также о временной приостановке выполнения полетов по маршрутам в Тель-Авив, Бейрут и Оман до 7 марта. Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут и обратно.

Рейсы корректируют и российские авиакомпании. Так, «Аэрофлот» скорректировал маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай, Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Мале (Мальдивы), они будут проходить по альтернативным, более длинным маршрутам. О переносе и отмене части рейсов по этим направлениям также сообщили лоукостер «Победа» (Москва — Дубай), S7 (Москва-Дубай, Новосибирск-Дубай), Уральские авиалинии.

США 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. Израиль также нанес удары по Ирану.