Операция США против Ирана

Emirates объявила о приостановке рейсов из Дубая

Рейсы Emirates из Дубая и в город приостановлены. Крупнейшая катарская авиакомпания Qatar Airways также приостановила рейсы в столицу страны и из нее из-за закрытия воздушного пространства

Vaidotas Grybauskas / Shutterstock

Дубай, ОАЭ (Фото: Vaidotas Grybauskas / Shutterstock)

Входит в сюжет
В этой статье

Авиакомпания Emirates объявила о приостановке рейсов в аэропорт Дубая и из него, сообщил авиаперевозчик в X.

Это связано с закрытием рядом стран региона воздушного пространства. Авиакомпания принесла извинения пассажиром за сбой и призвала проверять актуальность информации на сайте авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways объявила, что приостановила рейсы в столицу Доху и из нее, а также предупредила пассажиров о задержках после возобновления. »

«Qatar Airways подтверждает временную приостановку своих рейсов в Доху и из Дохи в связи с закрытием воздушного пространства Катара. Авиакомпания тесно сотрудничает с государственными органами и соответствующими ведомствами для оказания поддержки пострадавшим пассажирам и возобновит полеты после открытия воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о приостановке рейсов в Дубай и обратно в субботу и воскресенье, а также о временной приостановке выполнения полетов по маршрутам в Тель-Авив, Бейрут и Оман до 7 марта. Air France отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут и обратно.

Рейсы корректируют и российские авиакомпании. Так, «Аэрофлот» скорректировал маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай, Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Мале (Мальдивы), они будут проходить по альтернативным, более длинным маршрутам. О переносе и отмене части рейсов по этим направлениям также сообщили лоукостер «Победа» (Москва — Дубай), S7 (Москва-Дубай, Новосибирск-Дубай), Уральские авиалинии.

США 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. Израиль также нанес удары по Ирану.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Теги
EmiratesДубайКатарБлижний ВостокИзраильИран