Что мировые СМИ пишут о военной операции США и Израиля в Иране

США и Израиль объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Что об этом пишут мировые СМИ — в обзоре РБК

Автомобили выстроились в очередь во время блокировки движения в Тегеране, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Эксперты предупреждают, что нападение на Иран может потенциально втянуть Соединенные Штаты в затяжной конфликт, поскольку руководство Ирана располагает значительными военными возможностями и сетью региональных прокси-сил, которые могут поддерживать сопротивление.

По мнению региональных экспертов, Иран обладает одним из крупнейших и наиболее разнообразных ракетных арсеналов на Ближнем Востоке. В арсенал также входят беспилотники и противокорабельные вооружения. Хотя располагаемое количество иранских ракет остается неясным после его 12-дневной войны с Израилем в прошлом году.

Иранские баллистические ракеты средней дальности способны преодолевать более 1 200 миль, что позволяет им достигать американских баз вплоть до западной Турции и по всему более широкому региону Ближнего Востока, включая Израиль и государства Персидского залива.

Государства Персидского залива, на территории которых расположено несколько американских баз, обеспокоены тем, что любой американский военный удар может вызвать ответные действия против них.

Иран в случае нападения США отнюдь не беззащитен. По оценке экспертов, режим в Тегеране способен по крайней мере временно дать отпор вооруженным силам США. Иранская армия в состоянии «нанести значительный ущерб американским базам в регионе и даже обеспечить большие потери среди американских солдат», говорит Фарзан Сабет, аналитик по ближневосточной политике в Женевском институте международных исследований.

При этом Иран прежде всего опирается на свой ракетный арсенал. В 2022 году тогдашний командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи заявлял, что Иран располагает более чем 3000 баллистических ракет различных типов. По его словам, по сравнению с прежними моделями эти вооружения обладают «значительно улучшенной точностью».

Текущее состояние иранского арсенала трудно оценить. Только в ходе двенадцатидневной войны с Израилем в прошлом году Тегеран выпустил сотни баллистических ракет. С тех пор Иран, по словам Сабета, работает над восстановлением своего запаса ракет с дальностью от 1000 до 3000 километров. Однако остается неясным, в какой степени Иран смог также увеличить число своих пусковых установок. По заявлениям Израиля, их количество в ходе боевых действий уменьшилось наполовину.

Иран неоднократно заявлял, что никогда не будет создавать ядерное оружие и что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Ни американская разведка, ни МАГАТЭ не нашли доказательств того, что Иран стремился создать атомную бомбу, хотя Израиль и некоторые представители администрации Трампа продвигали противоположную версию.

Корреспонденту Al Jazeera Алану Фишеру из Вашингтона источники рассказали, что участие США в этой атаке направлено на «обезглавливание иранского режима». По их словам, удары могут приходиться по тем районам, где может укрываться верховный лидер аятолла Али Хаменеи. «Намерение состояло в том, чтобы попытаться устранить главу режима, а затем посмотреть, что произойдет дальше», — сказал один из них. Одним из районов, подвергшихся удару в столице, стала территория рядом с офисами верховного лидера Ирана, сообщило агентство Associated Press.

«Есть страны, которые предостерегали США от этой атаки и хотели знать, каков план на следующий день, потому что нельзя гарантировать, что, устранив верховного лидера, вы обязательно сформируете проамериканское правительство», — рассказал корреспондент Фишер.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что в ответе на удары Израиля и США «не будет никаких красных линий». «Все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке стали законными целями», — добавил он.

Великобритания должна противостоять попыткам втянуть ее в конфликт на Ближнем Востоке, заявила высокопоставленный депутат от Лейбористской партии Эмили Торнберри, председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин. По ее мнению, удары США и Израиля не являются законными.

Она сказала: «Насколько мне известно, мы в этом не участвуем. Британского согласия на участие в этом не было, и я считаю, что это правильно. Я не думаю, что для этих действий есть правовая основа». «Они [США и Израиль] не находились под непосредственной угрозой, поэтому трудно понять, в чем состоит юридическое обоснование», — добавила она.

Отвечая на вопрос, должна ли Великобритания противостоять вовлечению в конфликт, Эмили сказала: «Безусловно. Если только на нас самих не нападут. Как я уже говорила, к сожалению, сегодня утром мы не знаем, произойдет ли это, потому что возможны атаки со стороны иранцев на западные базы в Персидском заливе, и тогда ситуация может измениться».

В месяцы, предшествовавшие удару, ЦАХАЛ и Вооруженные силы США вели совместное планирование, что позволило осуществить масштабный удар при полной синхронизации и координации между двумя армиями. ЦАХАЛ во всех своих подразделениях провел «тщательную и долгосрочную подготовку к этой операции — как в сфере оборонительных систем, так и в рамках различных наступательных планов», подтвердили военные.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир и другие командиры проводят оценку обстановки, сообщили в армии, добавив, что ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану. В частности, ВВС наносят удары по ряду военных объектов на западе Ирана.