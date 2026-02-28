Политика

Что мировые СМИ пишут о военной операции США и Израиля в Иране

США и Израиль объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Что об этом пишут мировые СМИ — в обзоре РБК

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Автомобили выстроились в очередь во время блокировки движения в Тегеране, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Входит в сюжеты
В этой статье

New York Times (США)

Эксперты предупреждают, что нападение на Иран может потенциально втянуть Соединенные Штаты в затяжной конфликт, поскольку руководство Ирана располагает значительными военными возможностями и сетью региональных прокси-сил, которые могут поддерживать сопротивление.

По мнению региональных экспертов, Иран обладает одним из крупнейших и наиболее разнообразных ракетных арсеналов на Ближнем Востоке. В арсенал также входят беспилотники и противокорабельные вооружения. Хотя располагаемое количество иранских ракет остается неясным после его 12-дневной войны с Израилем в прошлом году.

Иранские баллистические ракеты средней дальности способны преодолевать более 1 200 миль, что позволяет им достигать американских баз вплоть до западной Турции и по всему более широкому региону Ближнего Востока, включая Израиль и государства Персидского залива.

Государства Персидского залива, на территории которых расположено несколько американских баз, обеспокоены тем, что любой американский военный удар может вызвать ответные действия против них.

Spiegel (Германия)

Иран в случае нападения США отнюдь не беззащитен. По оценке экспертов, режим в Тегеране способен по крайней мере временно дать отпор вооруженным силам США. Иранская армия в состоянии «нанести значительный ущерб американским базам в регионе и даже обеспечить большие потери среди американских солдат», говорит Фарзан Сабет, аналитик по ближневосточной политике в Женевском институте международных исследований.

При этом Иран прежде всего опирается на свой ракетный арсенал. В 2022 году тогдашний командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи заявлял, что Иран располагает более чем 3000 баллистических ракет различных типов. По его словам, по сравнению с прежними моделями эти вооружения обладают «значительно улучшенной точностью».

Текущее состояние иранского арсенала трудно оценить. Только в ходе двенадцатидневной войны с Израилем в прошлом году Тегеран выпустил сотни баллистических ракет. С тех пор Иран, по словам Сабета, работает над восстановлением своего запаса ракет с дальностью от 1000 до 3000 километров. Однако остается неясным, в какой степени Иран смог также увеличить число своих пусковых установок. По заявлениям Израиля, их количество в ходе боевых действий уменьшилось наполовину.

Al Jazeera (Катар)

Иран неоднократно заявлял, что никогда не будет создавать ядерное оружие и что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Ни американская разведка, ни МАГАТЭ не нашли доказательств того, что Иран стремился создать атомную бомбу, хотя Израиль и некоторые представители администрации Трампа продвигали противоположную версию.

Корреспонденту Al Jazeera Алану Фишеру из Вашингтона источники рассказали, что участие США в этой атаке направлено на «обезглавливание иранского режима». По их словам, удары могут приходиться по тем районам, где может укрываться верховный лидер аятолла Али Хаменеи. «Намерение состояло в том, чтобы попытаться устранить главу режима, а затем посмотреть, что произойдет дальше», — сказал один из них. Одним из районов, подвергшихся удару в столице, стала территория рядом с офисами верховного лидера Ирана, сообщило агентство Associated Press.

«Есть страны, которые предостерегали США от этой атаки и хотели знать, каков план на следующий день, потому что нельзя гарантировать, что, устранив верховного лидера, вы обязательно сформируете проамериканское правительство», — рассказал корреспондент Фишер.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что в ответе на удары Израиля и США «не будет никаких красных линий». «Все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке стали законными целями», — добавил он.

Guardian (Британия)

Великобритания должна противостоять попыткам втянуть ее в конфликт на Ближнем Востоке, заявила высокопоставленный депутат от Лейбористской партии Эмили Торнберри, председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин. По ее мнению, удары США и Израиля не являются законными.

Она сказала: «Насколько мне известно, мы в этом не участвуем. Британского согласия на участие в этом не было, и я считаю, что это правильно. Я не думаю, что для этих действий есть правовая основа». «Они [США и Израиль] не находились под непосредственной угрозой, поэтому трудно понять, в чем состоит юридическое обоснование», — добавила она.

Отвечая на вопрос, должна ли Великобритания противостоять вовлечению в конфликт, Эмили сказала: «Безусловно. Если только на нас самих не нападут. Как я уже говорила, к сожалению, сегодня утром мы не знаем, произойдет ли это, потому что возможны атаки со стороны иранцев на западные базы в Персидском заливе, и тогда ситуация может измениться».

The Jerusalem Post (Израиль)

В месяцы, предшествовавшие удару, ЦАХАЛ и Вооруженные силы США вели совместное планирование, что позволило осуществить масштабный удар при полной синхронизации и координации между двумя армиями. ЦАХАЛ во всех своих подразделениях провел «тщательную и долгосрочную подготовку к этой операции — как в сфере оборонительных систем, так и в рамках различных наступательных планов», подтвердили военные.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир и другие командиры проводят оценку обстановки, сообщили в армии, добавив, что ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану. В частности, ВВС наносят удары по ряду военных объектов на западе Ирана.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Мария Васильева
ИранИзраильДональд Трамп