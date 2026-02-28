Посольство выпустило рекомендации россиянам в Катаре на фоне взрывов

Дым над Дохой после взрывов, Катар (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Посольство России в Катаре призывает россиян соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба российского МИДа.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство рекомендует россиянам в Катаре избегать длительных поездок по городу и за его пределы, следить за официальными сообщениями МИД и МВД Катара, а также СМС-оповещениями местных мобильных операторов.

Гражданам, находящимся в Катаре как туристы, советуют поддерживать связь с туроператором и администрацией отеля. Тем, кто следует транзитом или вылетает из Международного аэропорта Хамад в Дохе, следует учитывать возможные задержки и отмены рейсов.

Также россиянам рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, включая супермаркеты и парки, по возможности оставаться в месте проживания и не отправлять детей в детские сады, школы и вузы.

Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале операции против Ирана. Взрывы раздались в ряде городов республики, включая столицу — Тегеран.

Вскоре взрывы прогремели в Абу-Даби, Бахрейне и Катаре. Как уточнил CNN, во всех трех странах расположены американские базы. Al Jazeera сообщала о взрывах, прозвучавших в столице Катара — Дохе.

Ранее Бахрейн, Катар и ОАЭ закрыли свои воздушные пространства. Кувейт отменил все полеты в Иран «до уведомления».