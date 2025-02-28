Украина задумалась о «мягких гарантиях» от Евросоюза

Киев не смог заручиться обещаниями в сфере безопасности от США и хочет получить гарантии от ЕС, пишут Euractiv и Bloomberg. Изучаются варианты с «жесткими гарантиями» насчет миротворцев и «мягкими» — с участием бизнеса

Владимир Зеленский (Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нежелание США брать на себя гарантии безопасности побуждает Украину изучить возможность по давлению на Евросоюз ради получения «пакета гарантий», сообщили Euractiv украинские должностные лица на условиях анонимности.

Власти Украины стремятся обеспечить присутствие европейских миротворцев при американской поддержке в рамках «жестких гарантий», но также рассчитывают заручиться «мягкими гарантиями»: речь идет о привлечении инвестиций от иностранных компаний, особенно из США и влиятельных европейских стран, которые могли бы стать лоббистами для своих правительств по защите Украины.

Другой «мягкой гарантией» могла бы стать "дорожная карта" с ускоренными сроками вступления Украины в ЕС, пишет Euractiv, поскольку в конце февраля Урсула фон дер Ляйен допустила прием Киева в союз раньше запланированного 2030 года. Как рассказал изданию европейский источник, процедура приема новых членов может претерпеть изменения, в результате которых получится «действовать быстрее, не дожидаясь, пока такие страны, как Венгрия, наложат вето».

В воскресенье, 2 марта, в Великобританию прилетит украинский президент Владимир Зеленский. Он встретится с британским премьером Киром Стармером. В Лондон также прилетит еще дюжина европейских лидеров из Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии на саммит. Ожидается также прибытие генсека НАТО Марка Рютте, глав ЕК фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Кошты.

Как пишет Bloomberg, Зеленский обсудит гарантии безопасности, которые Европа могла бы предложить Украине на фоне отказа США дать конкретные обязательства. Sky News сообщал, что на саммите обсудят способы урегулирования конфликта, а западные чиновники допускают размещение до 30 тыс. миротворцев в украинских городах, портах и на атомных электростанциях.

Власти Франции и Великобритании ранее выразили готовность отправить миротворческий контингент на Украину. На встрече со Стармером президент США сказал, что Великобритания способна «сама о себе позаботиться», если ее миротворцы подвергнутся нападению, но затем добавил: «Если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами».

По словам Трампа, российский президент Владимир Путин не против размещения на Украине европейских миротворцев. Однако МИД России называет такой сценарий неприемлемым. «Появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет, это нам, конечно же, неприемлемо», — сказал министр Сергей Лавров.