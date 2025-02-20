Sky: Британия организует мирный саммит по Украине после беседы Стармера и Трампа

Sky News узнал о планах нового саммита по Украине в Европе

Лондон соберет европейские страны на обсуждение мирного урегулирования конфликта, пока западные чиновники обсуждают размещение войск в тылу Украины и без функции миротворцев, узнал Sky. Москва против появления солдат из стран НАТО

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Великобритания работает над организацией мирного саммита по Украине, в котором примут участие европейские страны, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Британский премьер Кир Стармер в ближайшие дни встретится с американским президентом Дональдом Трампом, саммит планируется провести после их беседы.

Западные должностные лица обсуждают размещение войск из стран ЕС и Великобритании в украинских городах, портах и на атомных электростанциях, выяснил телеканал. Его источники уточнили, что численность контингента не превысит 30 тыс. человек, на военнослужащих не будут возложены миротворческие функции, их не планируется размещать вблизи линии соприкосновения. Они будут выполнять скорее «успокаивающую» роль и позволят вернуться домой миллионам беженцев, пояснили собеседники Sky.

Об идее разместить европейские войска в тылу Украины, а не около фронта, ранее сообщали источники Financial Times и Wall Street Journal. По данным первой газеты, инициатором была Франция. Не все лидеры Европы положительно восприняли инициативу: итальянский премьер Джорджа Мелони посчитала такой сценарий малоэффективным, а немецкий канцлер Олаф Шольц открыто назвал обсуждение подобных вариантов преждевременным.

Трамп заинтересовался возможностью разместить на территории Украины миротворческий контингент, но российская сторона выступает против. «Мы много раз говорили. Под какой бы личиной они там не находились, это шаг в сторону эскалации, а не деэскалации», — сказал в феврале замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он предложил европейским странам, если те хотят прекратить боевые действия, прекратить оказывать Киеву военную помощь.

На прошлой неделе Великобритания председательствовала на внеплановой встрече министров обороны 50 стран-партнеров Украины. CNN объяснял, что экстренный созыв собрания был связан с телефонным разговором Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, а также чувства европейских властей, что они не вовлечены в процесс урегулирования.