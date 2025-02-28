Орбан счел невообразимым вступление Украины в Евросоюз

Виктор Орбан (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Вступление Украины в Евросоюз разрушило бы экономику Венгрии, поэтому оно сейчас невообразимо, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

«Вопрос о членстве Украины в ЕС не очень сложен. Есть те, кто за, есть те, кто против. Я, например, против. Не скажу, что так будет всегда <...> Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это (вступление в ЕС. — РБК) невообразимо», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth на передаче «Доброе утро, Венгрия!».

Орбан уточнил, что, если Украина вступит в Евросоюз, это сначала разрушит венгерское сельское хозяйство, а потом всю экономику страны. К тому же, по словам министра, в таком случае Венгрию наводнит преступность.

Он отметил, что может привести множество аргументов против членства Украины в союзе, но не видит ни одного «за».

Орбан критиковал перспективу вступления Украины в ЕС еще ранее в феврале. Тогда он тоже заявил, что это разорит венгерских фермеров и всю национальную экономику. Министр также назвал Украину буферной зоной между Россией и НАТО. По его словам, по окончании военной операции страна продолжит быть такой зоной, несмотря на стремление к членству в альянсе.

После начала военной операции Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и подала заявку на ускоренное членство в НАТО. Президент России Владимир Путин называл стремление Киева в НАТО одной из причин начала конфликта. Вступление Украины в ЕС является суверенным правом, отмечали в Кремле.