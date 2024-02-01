Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении

По словам Пашиняна, Армении нужно понять, с кем развивать военное сотрудничество. Наращивать его только с Россией, как раньше, когда отношения в оборонной сфере были связаны с ней на 97%, Ереван больше не может, считает он

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как это было раньше, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

По мнению Пашиняна, Армении нужно изменить концепцию развития армии. Он не исключил, что соответствующий документ будет принят до конца года. В нем необходимо пересмотреть взаимодействие с другими государствами и изложить представление, с кем и как должна сотрудничать страна в оборонной сфере, считает премьер.

«Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — сказал Пашинян (цитата по «Sputnik Армения»).

В концепцию необходимо включить конкретные договоренности, которые будут реализованы, продолжил премьер. Также Армения должна понимать, какие отношения строит с Ираном, Индией, Грузией, США, Францией и Россией, останется ли она в составе ОДКБ, сказал он.

Пашинян не раз заявлял о необходимости диверсифицировать систему безопасности страны. В частности, он обсуждал возможность наращивания военного сотрудничества с представителем НАТО, которого принял в Ереване 19 января.

Представитель генсека альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, с которым встречался премьер, в конце 2023 года высказал мнение, что Армения дистанцируется от Москвы и сближается с блоком. Он добавил, что блок «поощряет» смену подхода и заинтересован в сотрудничестве с Ереваном. В армянском МИДе, в свою очередь, подчеркнули, что страна сотрудничает с альянсом и готова это сотрудничество продолжать, но речи о вступлении в организацию не идет.

Разговоры о сближении Армении с альянсом идут на фоне охлаждения отношений с Россией. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Ереван, «поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию». Однако купировать вызовы, с которыми сейчас сталкивается Армения, с помощью Запада не получится; его задача на Южном Кавказе — «потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной», считает министр.

Сотрудничество Армении с НАТО беспокоит Россию, отмечал Лавров. «Мы неоднократно обращали внимание армянских коллег, что истинная цель натовцев — укрепить в регионе свои позиции, создать условия для манипуляций по схеме «разделяй и властвуй». Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности», — сказал он в конце декабря.