 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении

Пашинян: Россия не может быть ключевым партнером Армении в военной сфере
По словам Пашиняна, Армении нужно понять, с кем развивать военное сотрудничество. Наращивать его только с Россией, как раньше, когда отношения в оборонной сфере были связаны с ней на 97%, Ереван больше не может, считает он
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как это было раньше, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

По мнению Пашиняна, Армении нужно изменить концепцию развития армии. Он не исключил, что соответствующий документ будет принят до конца года. В нем необходимо пересмотреть взаимодействие с другими государствами и изложить представление, с кем и как должна сотрудничать страна в оборонной сфере, считает премьер.

«Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — сказал Пашинян (цитата по «Sputnik Армения»).

Пашинян обсудил с представителем НАТО сотрудничество Армении с альянсом
Политика
Никол Пашинян

В концепцию необходимо включить конкретные договоренности, которые будут реализованы, продолжил премьер. Также Армения должна понимать, какие отношения строит с Ираном, Индией, Грузией, США, Францией и Россией, останется ли она в составе ОДКБ, сказал он.

Пашинян не раз заявлял о необходимости диверсифицировать систему безопасности страны. В частности, он обсуждал возможность наращивания военного сотрудничества с представителем НАТО, которого принял в Ереване 19 января.

Представитель генсека альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, с которым встречался премьер, в конце 2023 года высказал мнение, что Армения дистанцируется от Москвы и сближается с блоком. Он добавил, что блок «поощряет» смену подхода и заинтересован в сотрудничестве с Ереваном. В армянском МИДе, в свою очередь, подчеркнули, что страна сотрудничает с альянсом и готова это сотрудничество продолжать, но речи о вступлении в организацию не идет.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Разговоры о сближении Армении с альянсом идут на фоне охлаждения отношений с Россией. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Ереван, «поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию». Однако купировать вызовы, с которыми сейчас сталкивается Армения, с помощью Запада не получится; его задача на Южном Кавказе — «потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной», считает министр.

Сотрудничество Армении с НАТО беспокоит Россию, отмечал Лавров. «Мы неоднократно обращали внимание армянских коллег, что истинная цель натовцев — укрепить в регионе свои позиции, создать условия для манипуляций по схеме «разделяй и властвуй». Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности», — сказал он в конце декабря.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Никол Пашинян Армения военное сотрудничество
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении
Политика
Пашинян обсудил с представителем НАТО сотрудничество Армении с альянсом
Политика
В Армении уволили и назначили обратно главу Службы нацбезопасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 16:58
Льюис Хэмилтон перешел из Mercedes в Ferrari Спорт, 22:57
К хаджу в Мекку допустят только россиян с биометрическими паспортами Общество, 22:47
Израиль не подтвердил сообщения о новой сделке с ХАМАС Политика, 22:27
Залужный назвал основные недостатки обороны Украины Политика, 22:04
Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении Политика, 21:58
Месси в последний момент появился в заявке на матч с клубом Роналду Спорт, 21:53
В Подмосковье загорелся мясокомбинат Общество, 21:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Игроки НХЛ признали россиянина лучшим вратарем Спорт, 21:25
Катар заявил о согласии Израиля и ХАМАС на новое перемирие Политика, 21:22
Хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море Политика, 21:09
Акции Ferrari взлетели на 13% на новости о звездном пилоте «Формулы-1» Инвестиции, 21:07
Почему «Грузинская мечта» решила сменить премьер-министра перед выборами Политика, 20:58
Глава МИД Израиля объяснил, почему «Би-2» депортировали не в Россию Политика, 20:57
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 20:55