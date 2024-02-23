В ОДКБ заявили, что не получали заявления Армении о заморозке членства

Секретариат ОДКБ не получал заявлений Армении о приостановке членства в организации, сообщили «РИА Новости» в структуре.

«В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время», — заявили в секретариате.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, что Ереван заморозил членство в ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, основанная 15 мая 1992 года. Тогда главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали в Ташкенте учреждающий договор. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Позже Баку, Тбилиси и Ташкент вышли из состава организации. На сегодняшний день в ней состоят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Так армянский премьер ответил на вопрос ведущего, собирается ли он прекратить участие Армении в структуре, где «доминирует Россия». По словам Пашиняна, государства, подписавшие Договор о коллективной безопасности, не выполнили его условия в отношении Еревана. Особенно ярко это проявилось в 2021–2022 годах, отметил премьер, когда череда столкновений между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами привели к операции Баку, в ходе которой он установил контроль над территорией бывшей Нагорно-Карабахской Республики.

В ноябре 2022 года Пашинян отказался подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, поскольку в ней не было политической оценки «агрессии Азербайджана» против Еревана. Он также отметил, что военное присутствие России в Армении «не только не гарантирует безопасность страны, но и, наоборот, создает угрозы».

В мае 2023-го армянский премьер заявил на пресс-конференции, что Ереван может принять решение о «приостановлении или заморозке членства в ОДКБ». Выход из организации будет возможен, если она сама уйдет из Армении, отметил глава правительства. О том, что ОДКБ «выходит из Армении», армянский лидер говорил двумя месяцами ранее — в марте того года.

В ноябре Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ. Кремль по этому поводу выразил сожаление, поскольку «подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов». Вместе с тем, Пашинян заявлял, что Армения остается в ОДКБ, так как сверяет позиции с другими членами и не хочет недопонимания. Для того чтобы сделать выводы, нужна «последовательная работа», отметил он.