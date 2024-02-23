Кремль попросит у Армении разъяснить заявления о заморозке участия в ОДКБ

Пока Ереван не предпринимал каких-либо официальных шагов к заморозке участия в ОДКБ. Москва надеется, что власти Армении разъяснят последние заявления Пашиняна

Кремль обратится к Армении с просьбой прояснить значение слов премьер-министра Никола Пашиняна о заморозке Ереваном членства в организации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъясняет нам все», — сказал Песков в комментарии телеканалу «Звезда».

Ранее об отсутствии официального уведомления армянской стороны о заморозке членства в ОДКБ сообщил секретариат организации. Там сделали предположение, что тезис Пашиняна относился к тому, что в последнее время страна не принимает участие в мероприятиях, которые проводит ОДКБ.

22 февраля Пашинян дал интервью французскому телеканалу France 24, в котором сказал, что ОДКБ не выполнила своих обязательств перед Ереваном. В этой связи, заявил премьер, Армения замораживает свое членство в структуре.

В ноябре 2023 года армянский лидер отказался от участия в саммите ОДКБ. В Кремле тогда по этому поводу выразили сожаление. В мае Пашинян дал пресс-конференцию, на которой допустил приостановку или заморозку членства Армении в организации. Он также отметил, что Ереван может принять и решение о выходе. Это произойдет в случае, если у руководства страны сложится впечатление, что ОДКБ «ушла из Армении».