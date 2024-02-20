Фермеры в Польше перекрыли железную дорогу, высыпав зерно из вагонов
Протестующие в Польше фермеры перекрыли железную дорогу в районе пункта пропуска Медика — Шегини на границе с Украиной, высыпав на пути зерно из вагонов, сообщает украинское издание «Суспільне».
«Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут сдержаться. Никто этого не контролирует: ни польская власть, ни украинская», — заявил один из организаторов протеста Роман Кондрув (цитата по «24 каналу»).
Позже на место происшествия приехала полиция, и протестующие менее чем через полчаса разблокировали железную дорогу.
Это уже не первый раз, когда польские протестующие высыпают на дорогу украинское зерно. Так, 11 февраля они вскрыли фургоны с агропродукцией у погранпункта Ягодин — Дорогуск. С каждого фургона на дорогу высыпалось не менее 3 т пшеницы.
С 9 февраля по 10 марта проходит забастовка польских производителей сельхозпродукции. Профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей, в некоторых регионах перекроют дороги. Это связано с предложением Еврокомиссии продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год и параллельно ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции.
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