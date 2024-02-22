Туск назвал дату переговоров с Украиной по блокаде границы фермерами

Дональд Туск (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Польша проведет переговоры с Украиной по ситуации с блокадой на границе 28 марта, сообщило польское новостное агентство Polska Agencja Prasowa со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

«Я договорился с премьером Денисом Шмыгалем с ведома президента Владимира Зеленского, что переговоры двух правительств пройдут 28 марта в Варшаве», — сказал Туск.

По словам премьер-министра Польши, стороны будут искать выгодные для польских фермеров решения. Он пообещал защитить сельхозпроизводителей от последствий либерализации торговли с Украиной. При этом Туск напомнил, что Варшава продолжит поддерживать Киев в конфликте с Москвой всеми доступными средствами.

Премьер прокомментировал предложение Зеленского встретиться на границе двух стран до 24 февраля. Туск отметил, что понимает «эмоции украинской стороны», но его «правительство ищет реальные решения» проблемы.

Ранее президент Украины предложил руководителям Польши встретиться на границе и обсудить ситуацию с блокировкой польскими фермерами контрольно-пропускных пунктов. Зеленский назвал переговоры вопросом национальной безопасности.

20 февраля фермеры высыпали около 3 т украинского зерна рядом с железнодорожным пограничным пунктом «Медыка — Шегини». Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков назвал произошедшее политической провокацией. Фермеры выступили против беспошлинного импорта украинских продуктов питания и предложения Евросоюза продлить эту меру еще на год.

21 февраля польские сельхозпроизводители помешали въезду 7 тыс. грузовиков со стороны Украины. Еще 2,5 тыс. машин были блокированы с другой стороны.

22 февраля Туск сообщил, что участки дорог, ведущие к КПП на границе с Украиной, возьмут под особый контроль. Эти территории власти страны включат в список критической инфраструктуры.