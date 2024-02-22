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Политика ,  
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Туск назвал дату переговоров с Украиной по блокаде границы фермерами

Туск: переговоры с Украиной по блокаде границы фермерами пройдут 28 марта
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Польша проведет переговоры с Украиной по ситуации с блокадой на границе 28 марта, сообщило польское новостное агентство Polska Agencja Prasowa со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

«Я договорился с премьером Денисом Шмыгалем с ведома президента Владимира Зеленского, что переговоры двух правительств пройдут 28 марта в Варшаве», — сказал Туск.

По словам премьер-министра Польши, стороны будут искать выгодные для польских фермеров решения. Он пообещал защитить сельхозпроизводителей от последствий либерализации торговли с Украиной. При этом Туск напомнил, что Варшава продолжит поддерживать Киев в конфликте с Москвой всеми доступными средствами.

Премьер прокомментировал предложение Зеленского встретиться на границе двух стран до 24 февраля. Туск отметил, что понимает «эмоции украинской стороны», но его «правительство ищет реальные решения» проблемы.

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Ранее президент Украины предложил руководителям Польши встретиться на границе и обсудить ситуацию с блокировкой польскими фермерами контрольно-пропускных пунктов. Зеленский назвал переговоры вопросом национальной безопасности.

20 февраля фермеры высыпали около 3 т украинского зерна рядом с железнодорожным пограничным пунктом «Медыка — Шегини». Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков назвал произошедшее политической провокацией. Фермеры выступили против беспошлинного импорта украинских продуктов питания и предложения Евросоюза продлить эту меру еще на год.

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21 февраля польские сельхозпроизводители помешали въезду 7 тыс. грузовиков со стороны Украины. Еще 2,5 тыс. машин были блокированы с другой стороны.

22 февраля Туск сообщил, что участки дорог, ведущие к КПП на границе с Украиной, возьмут под особый контроль. Эти территории власти страны включат в список критической инфраструктуры.

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Украина Дональд Туск Польша
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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