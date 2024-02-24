Украинский министр сообщил о «зерновой диверсии» на ж/д станции в Польше
На железнодорожной станции Дорохуск в Польше неизвестные вскрыли три вагона с рапсом и высыпали его, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Очередная диверсия на польской железнодорожной станции Дорохуск. В 9 часов утра неизвестные вскрыли три вагона с рапсом», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter). По его словам, зерно направлялось в Гамбург.
Кубраков отметил, что «те, кто совершил это преступление, не хотят украинского мира и победы», так как страна выживает в том числе «благодаря зерну». Он призвал правоохранительные органы дать немедленную реакцию на произошедшее.
Еврокомиссия предлагает на год продлить приостановку квот и пошлин на ввоз товаров с Украины и ввести ограничения на импорт наиболее «чувствительных» товаров. В ответ на это польские производители сельхозпродукции объявили забастовку с 9 февраля по 10 марта, а профсоюз местных фермеров обещал заблокировать все погранпереходы между двумя странами и перекрыть дороги в ряде регионов. По мнению протестующих, решение Еврокомиссии делает их продукцию и услуги неконкурентоспособными по сравнению с украинскими.
20 февраля фермеры высыпали из вагонов зерно на пути, тем самым перекрыв железную дорогу в районе пункта пропуска Медика — Шегини на границе с Украиной. В тот же день «Страна.ua» сообщала о блокировке железной дороги мусором. 21 февраля на шести погранпереходах польские фермеры заблокировали или сорвали проезд порядка 7 тыс. грузовиков, ожидающих въезда с Украины в Польшу, и около 2,5 тыс. — в обратном направлении, писала Financial Times.
предлагал руководству Польши и представителю Еврокомиссии встретиться на границе и обсудить вопрос о ее блокировке. 23 февраля туда прибыла украинская делегация в составе премьер-министра Дениса Шмыгаля, нескольких министров и вице-премьеров. Шмыгаль позднее сообщил, что со стороны Польши никто не пришел.
Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что переговоры с украинской стороной пройдут 28 марта. Он также обещал защитить сельхозпроизводителей от последствий либерализации торговли с Украиной и продолжить поддерживать Киев в конфликте с Москвой всеми доступными средствами.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний