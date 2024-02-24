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Политика ,  
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Украинский министр сообщил о «зерновой диверсии» на ж/д станции в Польше

Министр Кубраков: на ж/д станции в Польше вновь высыпали украинское зерно
На железнодорожной станции в Польше неизвестные вскрыли три вагона с рапсом и высыпали его, зерно направлялось в Гамбург, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он призвал полицию отреагировать на инцидент
Фото: miUkraune / Telegram
Фото: miUkraune / Telegram

На железнодорожной станции Дорохуск в Польше неизвестные вскрыли три вагона с рапсом и высыпали его, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Очередная диверсия на польской железнодорожной станции Дорохуск. В 9 часов утра неизвестные вскрыли три вагона с рапсом», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter). По его словам, зерно направлялось в Гамбург.

Кубраков отметил, что «те, кто совершил это преступление, не хотят украинского мира и победы», так как страна выживает в том числе «благодаря зерну». Он призвал правоохранительные органы дать немедленную реакцию на произошедшее.

Туск назвал дату переговоров с Украиной по блокаде границы фермерами
Политика
Дональд Туск

Еврокомиссия предлагает на год продлить приостановку квот и пошлин на ввоз товаров с Украины и ввести ограничения на импорт наиболее «чувствительных» товаров. В ответ на это польские производители сельхозпродукции объявили забастовку с 9 февраля по 10 марта, а профсоюз местных фермеров обещал заблокировать все погранпереходы между двумя странами и перекрыть дороги в ряде регионов. По мнению протестующих, решение Еврокомиссии делает их продукцию и услуги неконкурентоспособными по сравнению с украинскими.

20 февраля фермеры высыпали из вагонов зерно на пути, тем самым перекрыв железную дорогу в районе пункта пропуска Медика — Шегини на границе с Украиной. В тот же день «Страна.ua» сообщала о блокировке железной дороги мусором. 21 февраля на шести погранпереходах польские фермеры заблокировали или сорвали проезд порядка 7 тыс. грузовиков, ожидающих въезда с Украины в Польшу, и около 2,5 тыс. — в обратном направлении, писала Financial Times.

Польские фермеры заблокировали железную дорогу на Украину мусором
Политика
Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский предлагал руководству Польши и представителю Еврокомиссии встретиться на границе и обсудить вопрос о ее блокировке. 23 февраля туда прибыла украинская делегация в составе премьер-министра Дениса Шмыгаля, нескольких министров и вице-премьеров. Шмыгаль позднее сообщил, что со стороны Польши никто не пришел.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что переговоры с украинской стороной пройдут 28 марта. Он также обещал защитить сельхозпроизводителей от последствий либерализации торговли с Украиной и продолжить поддерживать Киев в конфликте с Москвой всеми доступными средствами.

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Теги
Юлия Овчинникова
Украина Польша зерно
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