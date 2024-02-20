Украинский министр рассказал о провокации фермеров из Польши

Министр инфраструктуры Украины назвал провокацией акцию польских фермеров, которые высыпали не менее 3 т пшеницы в районе погранпункта «Медика — Шегини». Поезд с зерном следовал в Германию транзитом через Польшу

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал провокацией акцию польских фермеров, которые перекрыли железную дорогу в районе пункта пропуска «Медика — Шегини» и высыпали из вагонов зерно.

«Разбрасывание украинского зерна по железнодорожным путям — еще одна политическая провокация, направленная на разделение наших народов», — написал Кубраков в своем аккаунте в X (ранее Twitter). Он также отметил, что в Киеве продолжают верить в наличие «уважения к труду и ценности партнерства в Европе».

В пресс-службе железнодорожного оператора «Укрзализныця» уточнили, что поезд с зерном следовал в Германию транзитом через Польшу, о происшествии были проинформированы посольство Украины в Варшаве и «Польские государственные железные дороги». Компания заявила о произошедшем в правоохранительные органы Польши. Там также отметили, что на границе польские контролирующие органы осуществляют проверку груза и пломбирование вагонов, что «делает невозможным попадание украинского зерна на местный рынок».

По данным организации, сейчас на станции Медика находятся порядка 40 грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией, пассажирские поезда между странами курсируют без изменений в графике.

Один из организаторов акции протеста польских фермеров Роман Кондрув называл произошедшее «реакцией на наплыв зерна из Украины». Издание «Суспільне» писало, что железная дорога была разблокирована менее чем через полчаса.

11 февраля у погранпункта «Ягодин — Дорогуск» польские фермеры также вскрыли фургоны с украинской агропродукцией и высыпали не менее 3 т пшеницы.

Ранее Еврокомиссия предложила продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции. В ответ на это польские производители объявили забастовку с 9 февраля по 10 марта. Профсоюз фермеров пообещал заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также перекрыть дороги в некоторых регионах.

По словам Кубракова, в январе 2024 года экспорт сельскохозяйственной продукции Украины составил 6,7 млн т, он в основном осуществлялся морскими перевозками. Вместе с тем транзитом через Польшу Киев перевез только 0,37 млн т, что составляет около 5% от общего объема, рассказал министр. Он также добавил, что в 2022 году Украина ежемесячно экспортировала через Польшу порядка 1 млн т сельскохозяйственной продукции.