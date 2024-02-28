Трамп одержал решительную победу в штате, где в 2020-м проиграл Байдену

Дональд Трамп продолжил триумфальное шествие к переизбранию президентом США. Он одержал шестую победу подряд, теперь на праймериз в Мичигане. А вот Джо Байден столкнулся с протестным голосованием в штате из-за поддержки Израиля

Дональд Трамп (Фото: Rebecca Cook / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп одержал уверенную победу на праймериз республиканцев в Мичигане 27 февраля, передает The Washington Post. В 2020 году политик проиграл президентские выборы в этом штате, уступив нынешнему главе государства Джо Байдену.

По итогам подсчета 25% бюллетеней Трамп получает 66,5% голосов, а Никки Хейли — 28,7%. Еще один кандидат, бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли набрал всего 0,2%. Как отмечает The Wall Street Journal, бывший президент США по-прежнему пользуется широкой поддержкой рабочего класса в Мичигане, где расположено большое число автомобильных заводов, несмотря на то что профсоюз автосборщиков ранее одобрил кандидатуру Байдена.

Что такое кокусы и праймериз Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени. По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.

Мичиган стал уже пятым штатом, где прошли внутрипартийные выборы Республиканской партии. До этого праймериз и кокусы прошли в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и Южной Каролине, а также на одной островной территории США — Виргинских островах. Везде победил Дональд Трамп.

Из-за процедурных сложностей, связанных с переносом голосования в Мичигане на более раннюю дату (обычно оно проходило в марте), на праймериз во вторник разыгрывались голоса всего 16 из 55 делегатов. Остальные 39 должны быть распределены между кандидатами на партийном съезде штата 2 марта, но и здесь не обошлось без сложностей: из-за конфликта внутри отделения Республиканской партии в Мичигане таких мероприятий может параллельно пройти сразу два — в Детройте и Гранд-Рапидсе, пишет Associated Press.

Всего Трамп набрал чуть больше 110 из 1215 голосов, необходимых ему для официального выдвижения на пост президента США. Его главный соперник внутри Республиканской партии, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, значительно отстает: за нее проголосовали всего 22 делегата. 24 февраля она уступила Трампу в своем «домашнем» штате — Южной Каролине, где с 2011 по 2017 год занимала пост губернатора.

Несмотря на скромные результаты, Хейли не намерена сниматься с президентской гонки по крайней мере до «супервторника» 5 марта, когда праймериз и кокусы пройдут сразу в 15 штатах и на одной островной территории США. Свое решение политик объясняет тем, что не хочет оставить Трампа безальтернативным кандидатом от Республиканской партии.

Как голосование прошло у демократов

Фаворитом президентской гонки в Демократической партии остается Джо Байден: низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный офис и борется за переизбрание. Ему противостоит только член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, набравший на праймериз в Южной Каролине 3 февраля лишь 2% голосов; на голосование в Неваде, которое прошло 6 февраля, он не выдвигался. Еще один потенциальный конкурент Байдена, автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон, выбыла из предвыборной гонки 7 февраля.

Однако в Мичигане президент США столкнулся с неожиданным препятствием. Собственные однопартийцы, выступающие против поддержки Израиля и за его скорейшее перемирие с ХАМАС, развернули кампанию с призывом к избирателям выбрать «нейтральную» графу в бюллетене и тем самым обозначить свое недовольство курсом администрации Байдена.

«Это не кампания против Байдена. Это гуманитарное голосование. Это протестное голосование. Это голосование говорит Байдену и его администрации, что мы верим в спасение жизней», — пояснила CNN один из лидеров кампании Лейла Элабед. Как отмечает телеканал, праймериз в Мичигане стали для Байдена первым «электоральным тестом» его стратегии по отношению к Израилю.

Однако действующий президент все равно одержал уверенную победу, получил 79,7% голосов избирателей (после подсчета 21% голосов) и заручился поддержкой как минимум 86 из 117 делегатов штата. Всего же у Байдена около 180 голосов — до партийного съезда ему нужно набрать 1968.

Протестное голосование в Мичигане может стать головной болью для Байдена на заключительном этапе президентской гонки — непосредственно в сам день общенационального голосования, отмечает NPR. В штате, особенно в Детройте и его пригородах, живет довольно большая арабская диаспора, и утрата поддержки этого электората может оказаться для нынешнего главы государства серьезным ударом.

Мичиган — один из «колеблющихся штатов», где позиции республиканцев и демократов примерно равны, и утрата даже незначительной части голосов может стоить кандидату победы в штате — а вместе с ней и победы вообще в президентских выборах. В 2020 году Байден набрал в Мичигане лишь на 150 тыс. голосов больше, чем Трамп. Всего в штате проживают около 310 тыс. американцев арабского или североафриканского происхождения.