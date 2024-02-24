Трамп усомнился, что Байден «дотянет» до президентских выборов
Президент США Джо Байден может не «дотянуть» до выборов президента страны, которые пройдут в ноябре 2024 года. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп на встрече со сторонниками в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина), трансляцию вел телеканал Sky News.
«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», — сказал экс-президент США.
Байден — старейший президент США, ему 81 год. В случае победы главы государства на очередных выборах на момент вступления в должность ему будет 82 года, а на момент окончания второго срока — 86.
Дискуссии о состоянии здоровья Байдена продолжаются не первый год. В начале 2024-го спецпрокурор США Роберт Хур представил доклад, где Байден был назван «пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью». В Республиканской партии, которую представляет Трамп, после этого усомнились в способности Байдена исполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем. Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что президент был разгневан из-за доклада Хура.
В колонке для The Hill председатель Национального комитета (руководящий орган) Республиканской партии Ронна Макдэниел упоминала опросы американских граждан о состоянии Байдена. Согласно результатам исследования NBC, 75% избирателей, включая половину демократов, заявляли о беспокойстве из-за психического и физического здоровья президента. WSJ также сообщала, что эксперты, изучающие общественное мнение избирателей, наблюдают беспокойство респондентов из-за того, что Байден «не обладает всеми своими способностями».
Согласно законодательству США, если глава государства не сможет исполнять свои обязанности, они перейдут к вице-президенту (сейчас должность занимает Камала Харрис). Как отмечает The New York Times, руководство Демократической партии по-прежнему может сменить кандидата до или после партийного съезда, запланированного на август, если с основным кандидатом что-либо случится или он откажется баллотироваться на должность.
Сам Байден назвал беспокойство о состоянии своего здоровья допустимым, но призвал прежде всего смотреть на то, как глава государства исполняет обязанности. В 2022 году он заверил, что по-прежнему энергичен, и у него все в порядке как физически, так и ментально. В то же время глава государства отметил, что «может завтра заболеть [и] умереть».
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