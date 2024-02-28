В ЕК заявили о поиске газовых маршрутов взамен транзита через Украину

ЕК работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину и уже ищет альтернативных поставщиков для четырех европейских стран, заявил представитель ЕС. Москва ранее не исключала продление контракта на транзит

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Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины, объем которых сейчас составляет около 15 млрд куб. м в год, заявил представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что сейчас российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия и «немного Италия», однако ЕК «тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом».

«Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно», — заявил Макфи.

Представитель ЕК также подчеркнул, что Брюссель намерен компенсировать объем поставляемого через Украину газа за счет совместных закупок странами сообщества через Европейскую энергетическую платформу. Он добавил, что 27 февраля на этой платформе ЕК провела очередной тендер на поставки газа на ближайшие пять лет. Суммарный спрос на газ со стороны европейских компаний, по его словам, составил 34 млрд куб. м.

О том, что европейские страны заполняют газовые хранилища и работают над диверсификацией поставок, еще в середине февраля заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Тогда же она подчеркнула, что возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно. «ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к истечению этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок», — пояснила Симсон.

После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Документ, заключенный между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. Контракт истекает в конце 2024 года.

Минэнерго Украины и «Нафтогаз» ранее предупреждали, что не будут договариваться с Москвой о продлении контракта, а нынешний транзит не прерывают из-за потребностей ряда европейских стран.

В конце января глава российского Минэнерго Николай Шульгинов заявил, однако, что решение о продлении транзита российского газа через Украину в Европу, вероятно, удастся найти. По его словам, этому должны поспособствовать европейские страны, которые «заинтересованы» в продолжении поставок. Шульгинов не исключил, что также могут быть привлечены и другие посредники.

Кремль предупреждал, что отказ от транзита приведет к изменению всех логистических цепочек.