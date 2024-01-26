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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху отверг обвинения в геноциде в Газе после вердикта суда ООН

Нетаньяху: действия Израиля в секторе Газа — самозащита, а не геноцид
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters)

Израиль имеет базовое право на самооборону, и обвинения в совершении геноцида в секторе Газа возмутительно, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в своем телеграм-канале. Так он отреагировал на решение Международного суда о том, что Израиль должен принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

«Израиль имеет базовое право на самооборону. Суд в Гааге справедливо отклонил возмутительное требование лишить нас этого права. <...> Обвинение Израиля в совершении геноцида палестинцев не просто ложно — оно возмутительно», — отметил Нетаньяху.

По словам премьер-министра, израильская сторона ведет справедливую войну и не остановится, пока не победит палестинское движение ХАМАС и не вернет всех заложников, которых боевики удерживают в секторе Газа.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Днем 26 января Международный суд в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут нарушить Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Из статьи 2 Конвенции следует, что геноцид определяется как преднамеренное убийство членов этнической группы, причинение им серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, предумышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на их полное или частичное физическое уничтожение, а также меры, рассчитанные на предотвращение деторождения внутри этой группы.

ЮАР подала в суд ООН иск к Израилю 29 декабря 2023 года, обвинив его в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году. Предварительные слушания по делу начались 11 января.

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Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола выразил надежду, что Израиль выполнит вынесенное судом постановление и предпримет шаги для предотвращения геноцида.

По данным министерства здравоохранения Газы, с начала войны в октябре были убиты почти 26 тыс. жителей эксклава, еще 64 тыс. получили ранения.

Теги
Биньямин Нетаньяху Израиль сектор Газа ХАМАС ЮАР ООН
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