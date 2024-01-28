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Палестино-израильский конфликт ,  
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NBC узнал о планах США заморозить продажу оружия для давления на Израиль

NBC: США допускают приостановку поставок оружия для давления на Израиль
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Администрация Джо Байдена обсуждает возможность замедления или приостановки поставок вооружений, рассчитывая убедить премьера Нетаньяху прислушаться к призывам Вашингтона сократить военную активность в секторе Газа
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность использовать поставки оружия в Израиль в качестве рычага давления на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех действующих и одного бывшего американского чиновника.

В частности, чиновники не исключают замедление или приостановление поставок вооружений. Таким образом, в Белом доме рассчитывают убедить Нетаньяху прислушаться к призывам Вашингтона сократить военную активность в секторе Газа и открыть гуманитарные коридоры для увеличения объемов поставляемой мирным палестинцам гуманитарной помощи.

По словам собеседников, Пентагон по указанию Белого дома изучает, какое оружие запросила израильская сторона и какое можно было бы использовать в качестве рычага воздействия на властей этой страны. В частности, речь может идти о 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и JDAM (Joint Direct Attack Munition — это комплекс наведения производства компании Boeing, который превращает неуправляемые бомбы в высокоточные «умные» снаряды), сообщает телеканал.

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Политика
Фото:Violeta Santos Moura / Reuters

Никаких решений пока не принято, уточнили источники. Они также рассказали, что израильские чиновники продолжают просить США предоставить больше оружия, включая авиабомбы, боеприпасы и системы ПВО.

В декабре Байден призвал Нетаньяху сменить тактику «неизбирательных бомбардировок» сектора Газа и предупредил, что в противном случае Израиль рискует оказаться в международной изоляции. В январе издание Axios писало о нарастающем разочаровании американского лидера и его администрации Израилем, который отказывается прислушиваться к рекомендациям Вашингтона.

Осенью израильский премьер признавал наличие разногласий с Соединенными Штатами по поводу устройства сектора Газа после окончания войны. В Вашингтоне считают, что руководство следует передать Палестинской национальной администрации, израильская сторона возражает против этого.

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В декабре стало известно, что США одобрили поставки Израилю снарядов на $147,5 млн. Wall Street Journal и New York Times также писали о планах Вашингтона предоставить израильской стороне высокоточные авиационные бомбы Spice с GPS-наведением на $320 млн.

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Теги
Елена Чернышова
Израиль США поставки оружия
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