Белый дом спрогнозировал новые потери территорий Украиной без помощи США

Кирби: Украина через пару месяцев может потерять еще территории без помощи США

Джон Кирби считает, что пока США не одобрят Украине новую помощь, российские силы могут добиться территориальных успехов на востоке и даже юге страны. За последние месяцы армия России заняла несколько городов и поселков в ДНР

Авдеевка, ДНР (Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters)

Если США не предоставят помощи Украине, ее ждут новые территориальные потери, прогнозирует координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого шла на YouTube.

«Если они продолжат не получать помощь от США в течение одного-двух месяцев, то очень вероятно, что российские силы добьются новых территориальных успехов», — сказал Кирби. Он отметил, что продвижение войск России будет «в основном на востоке», но возможно и на юге.

Новые потери территории допустил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он назвал положение в зоне боевых действий тяжелым и отметил, что Киеву нужно давить на западных партнеров, которые не передали вовремя оружие и военное оборудование согласно подписанным контрактам.

США с осени не могут согласовать новое финансирование для Украины. За это время российские силы взяли под контроль город Авдеевка в ДНР к северо-западу от Донецка, близлежащие поселки Ласточкино и Северное, город Марьинка к западу от столицы республики и др.

13 февраля сенат (в нем большинство у демократов) принял билль, предусматривающий выделение $60 млрд на военную помощь Украине (общий размер пакета — $95 млрд, остальные средства пойдут Израилю и Тайваню). Но палата представителей, где большинство у республиканцев, выступила против законопроекта, к тому же до 28 февраля она ушла на перерыв.

Республиканцы отказываются согласовывать финансирование, которое не предусматривает выделения средств для обеспечения безопасности границы США с Мексикой, где развился миграционный кризис. Некоторые члены палаты представителей предлагают свой вариант законопроекта о помощи Украине, согласно которому она получит около $48 млрд,



Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — указывал глава государства.

Говоря о взятии под контроль Авдеевки, Путин назвал его «безусловным успехом», который «нужно развивать».