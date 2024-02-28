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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом спрогнозировал новые потери территорий Украиной без помощи США

Кирби: Украина через пару месяцев может потерять еще территории без помощи США
Сюжет
Военная операция на Украине
Джон Кирби считает, что пока США не одобрят Украине новую помощь, российские силы могут добиться территориальных успехов на востоке и даже юге страны. За последние месяцы армия России заняла несколько городов и поселков в ДНР
Авдеевка, ДНР
Авдеевка, ДНР (Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters)

Если США не предоставят помощи Украине, ее ждут новые территориальные потери, прогнозирует координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого шла на YouTube.

«Если они продолжат не получать помощь от США в течение одного-двух месяцев, то очень вероятно, что российские силы добьются новых территориальных успехов», — сказал Кирби. Он отметил, что продвижение войск России будет «в основном на востоке», но возможно и на юге.

Новые потери территории допустил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он назвал положение в зоне боевых действий тяжелым и отметил, что Киеву нужно давить на западных партнеров, которые не передали вовремя оружие и военное оборудование согласно подписанным контрактам.

США с осени не могут согласовать новое финансирование для Украины. За это время российские силы взяли под контроль город Авдеевка в ДНР к северо-западу от Донецка, близлежащие поселки Ласточкино и Северное, город Марьинка к западу от столицы республики и др.

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13 февраля сенат (в нем большинство у демократов) принял билль, предусматривающий выделение $60 млрд на военную помощь Украине (общий размер пакета — $95 млрд, остальные средства пойдут Израилю и Тайваню). Но палата представителей, где большинство у республиканцев, выступила против законопроекта, к тому же до 28 февраля она ушла на перерыв.

Республиканцы отказываются согласовывать финансирование, которое не предусматривает выделения средств для обеспечения безопасности границы США с Мексикой, где развился миграционный кризис. Некоторые члены палаты представителей предлагают свой вариант законопроекта о помощи Украине, согласно которому она получит около $48 млрд,

Россия выступает против западной поддержки Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — указывал глава государства.

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Говоря о взятии под контроль Авдеевки, Путин назвал его «безусловным успехом», который «нужно развивать».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США Военная операция на Украине Джон Кирби
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