Маск увидел на карте окружение Артемовска

Маск прокомментировал данные карты, из которых следует, что Украина контролирует только западные пригороды Артемовска и сам город, остальная территория вокруг него находится под российским контролем

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Reuters)

Артемовск (украинское название Бахмут) «почти окружен», написал в Twitter бизнесмен Илон Маск, отвечая на твит с картой, изображающей «приблизительную ситуацию» вокруг города на 28 февраля.

На карте отражены зоны, которые находятся под контролем России, и где присутствуют российские войска. В первой зоне — восточный и северо-восточный пригороды Артемовска (населенные пункты Парасковиевка, Красная гора, Подгородное — о контроле над ними сообщало Минобороны России; Иванград и Опытное — о контроле над ними сообщал штаб территориальной обороны ДНР); во второй — северо-западный и южный пригороды (населенные пункты Берховка, Ягодное — о контроле над ними сообщала ЧВК «Вагнер»).

Зона, находящаяся под контролем Украины, как следует из карты, — западный пригород Бахмута и основная часть города.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля назвал ситуацию в районе Бахмута для армии «постоянно сложной». Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия пытается взять город в окружение и перерезать его снабжение. Корреспондент Reuters, который был в Бахмуте 27 февраля, рассказал, что украинские силы не уходят из города, к ним прибывает подкрепление. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допускал окружение города в марте-апреле.

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