Глава офиса Зеленского Ермак: мы не согласимся на прекращение огня

Глава офиса Зеленского выступил против предложения КНР о прекращении огня

Киев скептически относится к инициативе Китая о прекращении огня на Украине, заявил в интервью Newsmax глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Мы не согласимся на это... прекращение огня, потому что Россия всегда использует прекращение огня, чтобы заморозить конфликт [...]», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил Ермак, но отказался комментировать возможность встречи Зеленского и президента России Владимира Путина, указывает издание.

24 февраля МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине. Документ содержит 12 пунктов, которые, в том числе, предусматривают прекращение военных действий, отказ от эскалации и возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

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