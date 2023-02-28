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Не попавший под санкции губернатор пообещал подать в суд на США

Не попавший под санкции США глава ЕАО Гольдштейн: я на них в суд подам, в Страсбург
США расширили санкции против российских губернаторов 24 февраля, в годовщину военной операции. Еще в прошлом году под них попали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Петербурга Александр Беглов и другие главы российских регионов
Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн (Фото: Александр Музыка / ТАСС)

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, оказавшийся единственным российским губернатором, не попавшим под санкции США, пообещал подать на американские власти в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он сказал RTVI.

«Если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, я так скажу: я на них в суд подам, в Страсбург!» — сказал Гольдштейн, добавив, что власти США причиняют ему «моральные страдания».

ЕСПЧ находится во французском Страсбурге. Россия в прошлом году покинула Совет Европы, прекратила быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Таким образом россияне потеряли возможность обращаться в суд в Страсбурге.

24 февраля 2023 года, в годовщину военной операции на Украине, США ввели санкции против 48 губернаторов. Еще в прошлом году под ограничительные меры Вашингтона попали и другие главы российских регионов, включая мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, главу Подмосковья Андрея Воробьева и руководителя Ленобласти Александра Дрозденко.

Санкции предусматривают блокировку активов попавших под ограничение лиц. Американским юридическим и физическим лицам в штатах и за их пределами запрещены любые транзакции с фигурантами санкционного списка, отмечает Госдеп. Москва неоднократно называла западные санкции нелегитимными. МИД России сообщил о подготовке ответа на последние американские санкции.

Ростислав Гольдштейн занимает пост губернатора ЕАО с сентября 2020 года. До этого был депутатом Госдумы (2007–2015) и членом Совета Федерации (2015–2019).

Не попавший под санкции губернатор пообещал подать в суд на США
Не попавший под санкции губернатор пообещал подать в суд на США

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Еврейский автономный округ американские санкции Губернатор
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