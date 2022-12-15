США ввели санкции против более 20 российских губернаторов

Андрей Воробьев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

США ввели санкции против губернаторов российских регионов, в том числе Московской и Ленинградской областей. Об этом говорится в заявлении Минфина страны.

Под блокирующие санкции попали более 20 глав регионов, в их числе:

Московской области Андрей Воробьев;

Ленинградской области Александр Дрозденко;

Белгородской области Вячеслав Гладков;

Ростовской области Василий Голубев;

Воронежской области Александр Гусев;

Курской области Роман Старовойт;

Вологодской области Олег Кувшинников;

Свердловской области Евгений Куйвашев;

Новгородской области Андрей Никитин;

Липецкой области Игорь Артамонов;

Брянской области Александр Богомаз;

Калининградской области Антон Алиханов;

Владимирской области Александр Авдеев;

Самарской области Дмитрий Азаров;

Новосибирской области Андрей Травников;

Волгоградской области Андрей Бочаров;

Смоленской области Алексей Островский;

Оренбургской области Денис Паслер;

Красноярского края Александр Усс;

Ставропольского края Владимир Владимиров;

Алтайского края Виктор Томенко;

Чувашии Олег Николаев;

Коми Владимир Уйба;

Башкирии Радий Хабиров;

Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Артюхов.

Их активы в США будут заблокированы, также гражданам страны будет запрещено иметь с ними любые финансовые отношения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил добавление губернаторов в списки их участием в процессе частичной мобилизации. «Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение приказа о призыве граждан в рамках объявленной в России мобилизации», — подчеркнул Блинкен. Он отметил, что действия США — сигнал о том, что Вашингтон продолжит использовать «имеющиеся в распоряжении инструменты» для прекращения российской военной операции.

Также под санкции попали первый вице-премьер России Андрей Белоусов и бизнесмен, президент компании «Интеррос», глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и глава РЖД Олег Белозеров. Российские власти неоднократно говорили, что западные санкции незаконны. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

26 июля санкции против губернаторов регионов России ввела Великобритания. Старовойт, попавший тогда под санкции, говорил, что он под ограничениями с 2014 года и свою жизнь вне России не представляет, а Гусев отметил, что принял новость «с усмешкой».