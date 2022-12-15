США ввели санкции против более 20 российских губернаторов
США ввели санкции против губернаторов российских регионов, в том числе Московской и Ленинградской областей. Об этом говорится в заявлении Минфина страны.
Под блокирующие санкции попали более 20 глав регионов, в их числе:
- Московской области Андрей Воробьев;
- Ленинградской области Александр Дрозденко;
- Белгородской области Вячеслав Гладков;
- Ростовской области Василий Голубев;
- Воронежской области Александр Гусев;
- Курской области Роман Старовойт;
- Вологодской области Олег Кувшинников;
- Свердловской области Евгений Куйвашев;
- Новгородской области Андрей Никитин;
- Липецкой области Игорь Артамонов;
- Брянской области Александр Богомаз;
- Калининградской области Антон Алиханов;
- Владимирской области Александр Авдеев;
- Самарской области Дмитрий Азаров;
- Новосибирской области Андрей Травников;
- Волгоградской области Андрей Бочаров;
- Смоленской области Алексей Островский;
- Оренбургской области Денис Паслер;
- Красноярского края Александр Усс;
- Ставропольского края Владимир Владимиров;
- Алтайского края Виктор Томенко;
- Чувашии Олег Николаев;
- Коми Владимир Уйба;
- Башкирии Радий Хабиров;
- Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Артюхов.
Их активы в США будут заблокированы, также гражданам страны будет запрещено иметь с ними любые финансовые отношения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил добавление губернаторов в списки их участием в процессе частичной мобилизации. «Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение приказа о призыве граждан в рамках объявленной в России мобилизации», — подчеркнул Блинкен. Он отметил, что действия США — сигнал о том, что Вашингтон продолжит использовать «имеющиеся в распоряжении инструменты» для прекращения российской военной операции.
Также под санкции попали первый вице-премьер России Андрей Белоусов и бизнесмен, президент компании «Интеррос», глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и глава РЖД Олег Белозеров. Российские власти неоднократно говорили, что западные санкции незаконны. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
26 июля санкции против губернаторов регионов России ввела Великобритания. Старовойт, попавший тогда под санкции, говорил, что он под ограничениями с 2014 года и свою жизнь вне России не представляет, а Гусев отметил, что принял новость «с усмешкой».