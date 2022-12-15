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Война санкций ,  
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США ввели санкции против более 20 российских губернаторов

Губернаторы Московской, Ленинградской и Курской областей попали под санкции США
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

США ввели санкции против губернаторов российских регионов, в том числе Московской и Ленинградской областей. Об этом говорится в заявлении Минфина страны.

Под блокирующие санкции попали более 20 глав регионов, в их числе:

  • Московской области Андрей Воробьев;
  • Ленинградской области Александр Дрозденко;
  • Белгородской области Вячеслав Гладков;
  • Ростовской области Василий Голубев;
  • Воронежской области Александр Гусев;
  • Курской области Роман Старовойт;
  • Вологодской области Олег Кувшинников;
  • Свердловской области Евгений Куйвашев;
  • Новгородской области Андрей Никитин;
  • Липецкой области Игорь Артамонов;
  • Брянской области Александр Богомаз;
  • Калининградской области Антон Алиханов;
  • Владимирской области Александр Авдеев;
  • Самарской области Дмитрий Азаров;
  • Новосибирской области Андрей Травников;
  • Волгоградской области Андрей Бочаров;
  • Смоленской области Алексей Островский;
  • Оренбургской области Денис Паслер;
  • Красноярского края Александр Усс;
  • Ставропольского края Владимир Владимиров;
  • Алтайского края Виктор Томенко;
  • Чувашии Олег Николаев;
  • Коми Владимир Уйба;
  • Башкирии Радий Хабиров;
  • Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Артюхов.

Их активы в США будут заблокированы, также гражданам страны будет запрещено иметь с ними любые финансовые отношения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил добавление губернаторов в списки их участием в процессе частичной мобилизации. «Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение приказа о призыве граждан в рамках объявленной в России мобилизации», — подчеркнул Блинкен. Он отметил, что действия США — сигнал о том, что Вашингтон продолжит использовать «имеющиеся в распоряжении инструменты» для прекращения российской военной операции. 

Также под санкции попали первый вице-премьер России Андрей Белоусов и бизнесмен, президент компании «Интеррос», глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и глава РЖД Олег Белозеров. Российские власти неоднократно говорили, что западные санкции незаконны. «Никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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26 июля санкции против губернаторов регионов России ввела Великобритания. Старовойт, попавший тогда под санкции, говорил, что он под ограничениями с 2014 года и свою жизнь вне России не представляет, а Гусев отметил, что принял новость «с усмешкой».

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США Минфин США Андрей Воробьев Александр Гусев Роман Старовойт Александр Усс Владимир Уйба Алексей Текслер Александр Богомаз Радий Хабиров санкции ...
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