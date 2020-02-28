Турция опровергла заявление России об обстоятельствах авиаудара в Идлибе

Анкара сообщила, что уведомила Россию о дислокации своих военных в Идлибе. Ранее Минобороны России заявляло, что Турция не уведомила заранее о местоположении своих военных, что и привело к удару по ним сирийских ВВС

Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, на линии фронта в провинции Идлиб (Фото: Ghaith Alsayed / AP)

Турция заранее оповещала российскую сторону о дислокации своих военных в Идлибе, по которым был нанесен авиаудар сирийскими вооруженными силами. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, его цитирует Anadolu.

По словам Акара, в момент нанесения удара в этом месте не находилось никаких вооруженных группировок. «Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи», — отметил министр. Он подтвердил, что в результате инцидента погибли 33 военнослужащих, 32 получили ранения.

Ранее Минобороны России подтвердило, что группа турецких военнослужащих 27 февраля попала под огонь сирийской стороны. При этом ведомство заявило, что, согласно переданным Турцией российской стороне координатам, никаких турецких военных в месте удара не должно было находиться. По данным Минобороны, военнослужащие Турции находились среди членов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая коалиция на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

В ночь на 28 февраля в ходе обострения ситуации в Идлибе Турция и Сирия обменялись ударами. Турецкие СМИ сообщали, что в результате ответных ударов Турция уничтожила конвой правительственных войск Сирии. По словам министра обороны Турции, были нейтрализованы 329 сирийских военных.