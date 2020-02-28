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Политика ,  
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Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом

Представитель администрации Эрдогана сообщил, что президенты договорились встретиться как можно скорее
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться, сообщил журналистам глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«В телефонном разговоре президента Эрдогана с Путиным была достигнута договоренность о том, что лидеры встретятся лицом к лицу как можно скорее», — сказал он (цитата по изданию Haberturk).

О наличии такой договоренности сообщает со ссылкой на Алтуна и агентство Anadolu.

В пятницу, 28 февраля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган провели — по инициативе турецкого президента — телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.

«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — говорится в сообщении Кремля.

В Кремле отметили также, что Путин и Эрдоган указали на необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. В частности, стороны договорились «проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне».

Накануне, 27 февраля, стало известно о гибели в Идлибе около 30 турецких военных. После этого Эрдоган провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, начальник Генштаба Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

Конфликт Сирии и Турции в Идлибе. Главное
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Минобороны России 28 февраля заявило, что погибшие при обстреле сирийскими войсками турецкие военные находились среди террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая коалиция на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция заранее оповещала российскую сторону о дислокации своих военных в Идлибе, по которым был нанесен авиаудар сирийскими вооруженными силами. По словам Акара, в момент нанесения удара в этом месте не находилось никаких вооруженных группировок. «Удары наносились даже по военным машинам скорой помощи», — отметил министр. Он подтвердил, что в результате инцидента погибли 33 военнослужащих, 32 получили ранения.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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