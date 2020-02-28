Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом

Представитель администрации Эрдогана сообщил, что президенты договорились встретиться как можно скорее

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться, сообщил журналистам глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«В телефонном разговоре президента Эрдогана с Путиным была достигнута договоренность о том, что лидеры встретятся лицом к лицу как можно скорее», — сказал он (цитата по изданию Haberturk).

О наличии такой договоренности сообщает со ссылкой на Алтуна и агентство Anadolu.

В пятницу, 28 февраля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган провели — по инициативе турецкого президента — телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, где ведутся боевые действия между правительственными войсками, которых поддерживают самолеты ВКС России, и боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска.

«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — говорится в сообщении Кремля.