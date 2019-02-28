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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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NBC узнал о смягчении позиции США по контролю над ядерной программой КНДР
Американская сторона на проходящих в Ханое переговорах президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не будет настаивать на полном раскрытии сведений о ракетной программе Северной Кореи
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент Дональд Трамп отказался от планов требовать от Пхеньяна предоставлять США подробную информацию о ядерной и ракетной программах Северной Кореи. Об этом сообщает NBC со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных чиновников американской администрации.

По данным источников телеканала, решение отказаться от значительного условия потенциальной ядерной сделки может говорить о том, что американская позиция трансформируется по мере продвижения переговоров с Ким Чен Ыном. США поняли, что КНДР не согласится на полную денуклеаризацию, о чем на протяжении долгого времени настаивал Трамп, и на саммите в Ханое не будут упирать на детальное раскрытие данных о вооружениях, отмечает NBC.

Телеканал подчеркивает, что именно вопрос о полном раскрытии данных о ядерной программе Северной Кореи десять лет назад стал причиной срыва переговоров между Пхеньяном и рядом мировых держав, включая США.

Также NBC указывает, что на встречах в Ханое американская администрация надеется получить значительную уступку по вопросу о ядерном реакторе в Йонбене, который Вашингтон призывает как можно скорее закрыть. Тем не менее пока неясно, могут ли США предложить КНДР что-то взаимовыгодное. Пхеньян хочет ослабления санкционного режима, однако американские чиновники советуют Трампу не идти на этот шаг.

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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Вторые в истории переговоры Трампа и Ким Чен Ына начались в Ханое накануне, 27 февраля. В конце дня американский лидер назвал своего северокорейского коллегу другом, лидер КНДР, в свою очередь, подчеркнул, что ожидает продуктивных переговоров с Трампом. В четверг, 28 февраля, саммит продолжился в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole. Перед встречей американский президент отметил, что доволен прекращением КНДР своих ракетных пусков.

Автор: Анна Трунина
Теги: Ким Чен Ын, Вьетнам, переговоры, КНДР, ядерная программа, Дональд Трамп
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