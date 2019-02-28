NBC узнал о смягчении позиции США по контролю над ядерной программой КНДР

Американская сторона на проходящих в Ханое переговорах президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не будет настаивать на полном раскрытии сведений о ракетной программе Северной Кореи

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент Дональд Трамп отказался от планов требовать от Пхеньяна предоставлять США подробную информацию о ядерной и ракетной программах Северной Кореи. Об этом сообщает NBC со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных чиновников американской администрации.

По данным источников телеканала, решение отказаться от значительного условия потенциальной ядерной сделки может говорить о том, что американская позиция трансформируется по мере продвижения переговоров с Ким Чен Ыном. США поняли, что КНДР не согласится на полную денуклеаризацию, о чем на протяжении долгого времени настаивал Трамп, и на саммите в Ханое не будут упирать на детальное раскрытие данных о вооружениях, отмечает NBC.

Телеканал подчеркивает, что именно вопрос о полном раскрытии данных о ядерной программе Северной Кореи десять лет назад стал причиной срыва переговоров между Пхеньяном и рядом мировых держав, включая США.

Также NBC указывает, что на встречах в Ханое американская администрация надеется получить значительную уступку по вопросу о ядерном реакторе в Йонбене, который Вашингтон призывает как можно скорее закрыть. Тем не менее пока неясно, могут ли США предложить КНДР что-то взаимовыгодное. Пхеньян хочет ослабления санкционного режима, однако американские чиновники советуют Трампу не идти на этот шаг.