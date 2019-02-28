Трамп и Ким Чен Ын начали второй день переговоров в Ханое

Трамп и Ким Чен Ын начали второй день переговоров в Ханое

Второй день саммита США — КНДР в Ханое начался со встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в формате «один на один». Встреча проходит в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole («Метрополь»), сообщает Reuters.

В начале встречи Трамп заявил, что доволен тем, что КНДР прекратила ракетные пуски. Американский президент также пообещал помочь Северной Корее стать «мощной экономической державой». Он в очередной раз выразил уверенность в том, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом.

«Я уверен, что Северная Корея способна стать настоящим экономическим локомотивом. Ей просто нужно немного в этом помочь. Я думаю, это будет что-то особенное», — сказал американский лидер.

Президент США подчеркнул, что накануне у них с Ким Чен Ыном состоялась отличная беседа.

«Стороны озвучили много хороших идей. Думаю, что сегодня будет еще лучше», — добавил Трамп.