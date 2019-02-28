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Политика ,  
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Трамп и Ким Чен Ын начали второй день переговоров в Ханое

Второй день саммита США — КНДР в Ханое начался со встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в формате «один на один». Встреча проходит в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole («Метрополь»), сообщает Reuters.

В начале встречи Трамп заявил, что доволен тем, что КНДР прекратила ракетные пуски. Американский президент также пообещал помочь Северной Корее стать «мощной экономической державой». Он в очередной раз выразил уверенность в том, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом.

«Я уверен, что Северная Корея способна стать настоящим экономическим локомотивом. Ей просто нужно немного в этом помочь. Я думаю, это будет что-то особенное», — сказал американский лидер.

Президент США подчеркнул, что накануне у них с Ким Чен Ыном состоялась отличная беседа.

«Стороны озвучили много хороших идей. Думаю, что сегодня будет еще лучше», — добавил Трамп.

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что приложит максимум усилий, чтобы переговоры завершились успешно.

Ожидается, что после беседы двух лидеров в формате тет-а-тет переговоры продолжатся в расширенном составе. По их итогам ожидается совместное подписание документов, после чего президент США даст пресс-конференцию.

Первый день переговоров прошел в среду, 27 февраля. По итогам переговоров в первый день Трамп назвал Ким Чен Ына другом, а корейский лидер заявил, что ждет продуктивных переговоров с реальным результатом. Встреча между лидерами двух стран стала второй по счету.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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