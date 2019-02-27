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Политика ,  
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Ким Чен Ын заявил Дональду Трампу о своих ожиданиях от саммита в Ханое
Второй в истории саммит лидеров США и КНДР продлится два дня и станет вторым в истории. Перед началом переговоров стороны выразили надежду на то, что они будут «очень продуктивными» и принесут «реальный результат»
Дональд Трамп и Ким Чен Ын (слева направо) (Фото: Leah Millis / Reuters)

Во вьетнамском Ханое начались переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Саммит глав государств продлится два дня. Ожидается, что лидеры двух государств проведут в Metropole короткую встречу тет-а-тет, после чего примут участие в совместном ужине. Основная же часть переговоров состоится 28 февраля.

Американский президент еще по пути во Вьетнам написал в Twitter, что надеется на «очень продуктивный» саммит. Уже в Ханое перед началом переговоров Трамп назвал Ына «великим лидером» и заверил, что США помогут КНДР реализовать ее экономический потенциал. «Первый саммит был очень удачным. Я был удовлетворен, вы тоже, — сказал Трамп. — Надеюсь, что этот будет таким же или еще более великим по сравнению с первым. Мы достигли больших успехов, и, полагаю, наибольший из них — это наши отношения. Это действительно хорошо»

«Президент [Трамп] проявил мужество, приняв участие в этом саммите. Наши страны совместными усилиями преодолевают недоверие и проблемы. Я уверен, что этот саммит принесет реальный результат», — отметил лидер КНДР.

Саммит лидеров США и КНДР в Ханое — второй в истории. Первый состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако с тех пор конкретных результатов достигнуто не было: КНДР ждет от США выполнения достигнутых договоренностей, а Вашингтон ждет новых шагов со стороны Пхеньяна по ядерному разоружению.​​​

Политика
Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита в Сингапуре

Перед началом переговоров Трамп написал в Twitter, что в диалоге по денуклеаризации «Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны». 25 февраля глава МИД России Сергей Лавров, который находился тогда во вьетнамском Хошимине, сообщил, что США проводят консультации с Россией по северокорейской проблеме.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: КНДР, ядерная проблема, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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