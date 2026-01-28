Politico рассказало о шоке Фицо из-за «психологического состояния» Трампа

Дональд Трамп (Фото: Jessica Koscielniak / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде 17 января был шокирован психологическим состоянием главы Белого дома. Об этом словацкий политик рассказал лидерам Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

Все источники заявили, что не знают подробностей того, из-за чего у Фицо сложилось такое мнение. Однако один из европейских дипломатов подчеркнул, что премьер Словакии, похоже, был «травмирован» встречей с Трампом и заявил, что республиканец «не в себе».

На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена) Фицо заявил, что его приглашение в резиденцию Трампа во Флориде стало знаком «высокого уважения и доверия» со стороны президента США. Оба лидера обсудили Украину, а также разделили мнение о том, что ЕС находится в «глубоком кризисе». Фицо назвал встречу «неформальными и открытыми переговорами».

В Белом доме информацию о состоянии Трампа также опровергли. «Это абсолютно фейковые новости от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются быть актуальными. Встреча в Мар-а-Лаго прошла позитивно и продуктивно», — заявила представитель Белого дома, Анна Келли.

Высокопоставленный чиновник администрации, присутствовавший на встрече с Трампом и Фицо, также сказал, что не может вспомнить неловких моментов или «фальшивых» реплик, а встреча была «приятной и обычной».

Материал дополняется